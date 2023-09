Minister håber på snarligt opkøb af våbenfabrik efter lang stilhed

Efter måneders stilhed nærmer der sig en konklusion, om hvorvidt staten køber en våbenfabrik i Nordjylland tilbage, så der kan produceres ammunition til Ukraine.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) håber på en afklaring i løbet af den kommende måned, sagde han under et møde om militær støtte til Ukraine på Ramstein-basen i Tyskland tirsdag eftermiddag.

- Med de eksisterende bygninger, og det der skal til, så tror jeg - hvis det lykkes at lave en model, hvor Forsvaret kan gå ind og facilitere det at erhverve bygninger og få nogle private til at producere - at vi i løbet af de næste par år godt vil kunne være i stand til at producere i Danmark, sagde Troels Lund Poulsen.

Tilbage i marts kastede han som fungerende forsvarsminister øjnene på den gamle ammunitionsfabrik i Elling ved Frederikshavn.

Her lød det fra Troels Lund Poulsen, at det skulle afsøges, hvordan private virksomheder kunne genoptage produktionen på fabrikken.

I maj lød det så, at han forventede en afklaring inden sommerferien på, hvordan en våbenproduktion kunne genoptages med staten som fødselshjælper.

Siden har der været stille om fabrikken i Elling indtil mødet på Ramstein-basen, hvor ammunition til det ukrainske forsvar var et af hovedtemaerne.

Ammunitionsfabrikken har siden starten af 2022 været ejet af lokale investorer under selskabet Krudten Erhvervspark.

Indtil da havde fabrikken stået tom fra april 2020, hvor produktionen af ammunition blev stoppet af den spanske koncern Expal efter flere år med underskud.

Koncernen købte fabrikken i 2008 af det danske forsvar, der i 1976 startede produktionen af ammunition i de nu 50 bygninger på i alt 18.000 kvadratmeter.

Krudten Erhvervspark oplyser til Ritzau, at selskabet ingen kommentarer har til processen vedrørende det mulige statslige køb af den gamle fabrik.

Troels Lund Poulsen sagde tirsdag, at det er "vigtigt, at vi anstrenger os for at se, om vi kan generhverve".

Pengene vil skulle findes i forsvarsforligskredsen, lyder det.

