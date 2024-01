Minister har lige nu ingen idé om fremtiden for adoptioner i Danmark

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kan ikke svare på, hvad der skal ske på hverken kort eller lang sigt i forhold til den internationale adoptionsformidling.

Det siger ministeren til Ritzau, efter at adoptionsbureauet Danish International Adoption (DIA) tidligere tirsdag besluttede at stoppe sit virke.

- Vi kan ikke svare på, hvad der sker på hverken kort eller lang sigt i forhold til den internationale adoptionsformidling, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

DIA er Danmarks eneste formidler af internationale adoptioner, og aktuelt står der 36 ansøgere på venteliste til at adoptere.

Rosenkrantz-Theil kalder det "en forfærdelig ulykkelig situation" for dem, der står på ventelisten.

- Vi vil rette henvendelse til dem fra myndighedernes side så hurtigt som muligt for at fortælle om den videre proces, siger hun.

Hun fortæller, at adoption stadig vil kunne lade sig gøre for nogle af dem, hvor der er gennemført et match. De sager vil blive behandlet individuelt af Ankestyrelsen.

Det er alt for tidligt at svare på, hvad der kommer til at ske fremadrettet, supplerer hun yderligere.

- Vi skal tage stilling til, om vi kan garantere, at der ikke foregår eksempelvis handel med børn, eller at der er forældre, der bliver franarret deres børn, for at de kan blive bortadopteret til Danmark.

- Inden vi sætter adoptionsformidling i gang igen, skal vi være sikre på, at den konstruktion, vi har lavet, forhindrer, at de ting foregår.

Ministeren siger ydermere, at Vesten har været "for blåøjede", når det kommer til spørgsmålet om international adoption.

De seneste år er der også sket et markant fald i antallet af adoptioner.

Ifølge DIA blev der fra midten af 1970'erne og frem til 2010 årligt adopteret 400-500 børn til Danmark.

De seneste tre år har antallet ligget på mellem 20 og 40 børn årligt.

Det samme billede ses internationalt. I 2004 blev der adopteret 45.000 børn fra udviklingslande til vestlige lande. I 2021 var der bare 3983.

