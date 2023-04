Minister holder fast i at halvere stor del af kandidatuddannelser

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) roser både SF og De Konservative for at komme med konstruktive indspark til forhandlingerne om en reform af universitetsuddannelserne.

Men hun er ikke ubetinget vild med forslaget om, at det kun er fem procent af pladserne på kandidatuddannelserne, som skal forkortes. Og heller ikke, at partierne vil starte med en forsøgsordning.

- Jeg kan se, at vi deler flere ambitioner, siger ministeren.

- Men når det kommer til kortere kandidatuddannelser, som vi har foreslået fra regeringens side, tror jeg, at vi skal omlægge en større del, hvis vi skal komme i mål med det, som er sigtet med forslaget, siger hun.

Regeringen fremlagde i begyndelsen af marts uddannelsesudspillet "Forberedt på fremtiden I".

Det omfatter blandt andet, at op imod halvdelen af kandidatuddannelserne skal forkortes. Og det er langt størstedelen af Folketingets partier imod.

Det var først De Konservative, som kom med sit bud på en reform af universitetsuddannelserne, og nu er også SF kommet med et udspil.

Centralt i begge disse forslag er, at partierne vil starte forsigtigt og blot forkorte fem procent af uddannelsespladserne - og kun som et forsøg.

Christina Egelund påpeger, at hun netop har "to ører og en mund", fordi hun gerne vil lytte til partierne og håber at kunne få flere partier med i en aftale om at reformere universiteterne.

- Det er konstruktivt, at man spiller meget konkret ud, så vi kan løse de udfordringer, som jeg kan lytte og læse mig til, at vi er meget enige om, siger hun og understreger:

- Jeg er så ikke enig i, at en forsøgsordning er den rigtige måde at nå målet på.

Regeringen, som har flertal alene, behøver dog i praksis ikke at få flere partier med for at komme igennem med reformen.

- Jeg kan selvfølgelig ikke konkludere nu, hvordan forhandlingerne ender, men jeg har en meget klar ambition og intention om at lave en reform med flere partier, siger hun:

- Jeg kan ikke tvinge nogen ind i en universitetsreform, men jeg vil gøre mig meget umage med at lave en aftale, hvor også andre end regeringen er med.

