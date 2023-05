Minister: Hver gang vi opfinder nye checks er der risiko for fejl

At der er blevet udbetalt cirka 83 millioner kroner i varmechecks for meget, huer ikke klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

- Som minister havde jeg gerne set, at når vi udbetaler penge fra offentlige kasser, så rammer vi dem, som det var tiltænkt.

- Forløbet med varmechecken viser, at hver gang vi opfinder nye checks, støtteordninger og lignende, så er der en risiko for fejl i den efterfølgende udmøntning. Især hvis udbetalingen skal gå hurtigt, siger Lars Aagaard i en skriftlig kommentar.

Energistyrelsen meddelte tidligere mandag, at 13.800 husstande ved en fejl har fået udbetalt en varmecheck på grund af fejlberegninger.

Husstandene, som ved en fejl har fået en økonomisk håndsrækning, er ikke tvunget til at betale beløbet tilbage, når der er tale om en myndighedsfejl.

Tidligere har Energistyrelsen oprettet en indbetalingsløsning, hvor borgere frivilligt kan søge om at tilbagebetale beløbet.

Fejlen er nemlig ikke den første af sin slags.

I februar blev det slået fast, at mere end 10.000 husstande fejlagtigt havde fået hjælp til at betale de høje energiregninger.

Her var der tale om et engangsbeløb på 6000 kroner, som i august sidste år blev udbetalt til godt 411.000 husstande.

- Alle partier, der er med i aftalen om varmechecken, var vidende om, at med stor hastighed vokser risikoen for irriterende fejl efterfølgende, siger Lars Aagaard.

- Og i dette tilfælde vægtede man hastighed højt, fordi danskerne var ramt af akutte prisstigninger drevet af de ekstreme gaspriser.

- Det er derfor et must, at vi lærer af erfaringerne fra varmechecken. Derfor er det også godt, at Rigsrevisionen har kigget nærmere på varmecheckforløbet.

Varmechecken blev politisk aftalt i marts 2022. Moderaterne var ikke selv med i aftalen. Partiet blev først officielt stiftet i juni 2022.

Aftalen blev indgået af den daværende socialdemokratiske regering, SF, De Radikale, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne.

