Minister i modvind: Jeg har hverken løjet eller vildledt

Regeringen havde beregninger på opførslen af baner og veje, men de var ifølge minister for usikre til at vise.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) er kommet i politisk modvind i sagen om, hvorvidt der skulle være blevet tilbageholdt tal for CO2-udledning i den milliarddyre aftale om fremtidens infrastruktur.

Han er torsdag indkaldt i hastesamråd, som i sidste øjeblik er blevet forlænget med yderligere tre kvarter for at belyse sagen mere.

- Jeg mener ikke, at jeg hverken har løjet eller vildledt, og jeg er oprigtig ærgerlig over denne sag.

- Det var en faglig beslutning. Det var ikke en politisk beslutning. Beslutningen om at tage tallene ud blev ikke forelagt mig. Men det er klart, at jeg selvfølgelig var orienteret om det, siger han.

I slutningen af juni 2021 blev der indgået en aftale om infrastruktur til 160 milliarder kroner.

For nylig kunne fagbladet Ingeniøren og nichemediet Mobilitywatch afsløre, at der var beregninger på, hvor meget CO2 aftalen ville udlede.

Især Enhedslisten er skuffet over, at ministeren ikke lagde tallene frem, da der blev spurgt efter dem. Havde partierne kendt til, hvor stor udledningen bliver, kunne det have ført til, at de ville have krævet grønne imødekommelser.

Hvis sagen får politiske konsekvenser, kan det ultimativt få betydning for ministerens fremtid. Men den kan også ende med en anmærkning i form af en næse, som er en slags rap over fingrene.

Transportministeren har også tidligere beklaget sagen og fremhæver under samrådet, at der før han blev minister ikke blev regnet på udledning af CO2 i samme omfang, som efter at han er tiltrådt.

Tallene var usikre, fremhæver han.

- Den faglige vurdering var, at der ikke var tilstrækkelig sikkerhed for, at tallene var retvisende nok til at lægge til grund for beslutninger om projekter i en aftale.

- Men jeg har fuld forståelse for, at en række partier under forhandlingerne gerne ville have haft en forklaring om baggrunden for, hvorfor det forholdt sig sådan. Det skulle de have haft, det fik de ikke. Det beklager jeg.

- Jeg vil bestræbe mig på fremover at fremlægge tal, også når de er forbundet med usikkerhed. Der, hvor der er usikkerhed, vil jeg bestræbe mig på, at det bliver varedeklareret så godt som muligt, siger Engelbrecht.

Der fremlægges jævnligt tal for politiske projekter, som er behæftet med stor usikkerhed. Derfor har flere eksperter kritiseret, at tallene ikke blev fremlagt, fordi de var usikre.

Også Enhedslisten kritiserer det på samrådet.

- De bliver verificeret flere gange i Vejdirektoratet. De overgår til ministeriet og kommer ind i faktaark til ordførerne. Så kan det undre, at de bliver trukket, få timer før vi skal have dem at se, siger politisk ordfører Mai Villadsen (S).

Ministeren fremhæver, at det var embedsværkets beslutning, at tallene ikke skulle fremlægges.

- Det var en faglig vurdering, som mit embedsværk tog på et meget sent tidspunkt, fordi man var optimistisk i forhold til at kunne fremlægge de tal. Men da det kom til stykket, holdt det ikke fagligt, siger Engelbrecht.

/ritzau/