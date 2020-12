Minister i modvind: Politi informerede ikke om minkgrave

Miljøministeren anklages for at lyve i Folketingssalen om, hvorvidt politi fortalte borgmestre om minkgrave.

Borgmestrene i kommunerne Holstebro og Viborg fik intet opkald fra politiet, inden der blev gravet meterdybe huller til aflivede mink på arealer i de to kommuner.

Det fortæller Claus Hilborg, chefpolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, til Jyllands-Posten.

- Den 7. november, da aktiviteten startede op, og man forberedte sig på gravearbejdet - jeg tror, man gik i gang den 8. - var der ikke nogen underretning fra os til kommunerne, siger han til avisen.

Chefpolitiinspektøren selv vidste heller ikke noget om gravearbejdet, inden det gik i gang, fortæller han. Heller ikke Rigspolitiet har angiveligt stået for underretningen.

Udmeldingen fra Claus Hilborg strider ifølge Jyllands-Posten imod, hvad Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen tidligere har oplyst om forløbet til avisen.

27. november oplyste Miljøstyrelsen, at "kommunerne blev orienteret på politisk niveau af politiet før nedgravning blev påbegyndt".

Også Fødevarestyrelsen oplyste, at så vidt den var orienteret, blev kommunerne varslet om arbejdet.

Både Viborg Kommunes borgmester, Ulrik Wilbek (V), og Holstebro Kommunes borgmester, Hans Christen Østerby (S), har kritiseret, at de blev holdt i mørke om minkgravene.

De modtog breve fra Miljøstyrelsen i dagene inden gravearbejdet gik i gang. Men her stod intet om gravearbejdet.

Brevene orienterede om udstedelse af en bekendtgørelse, som fratager kommunerne den myndighed, de normalt har til at godkende projekter efter miljøbeskyttelsesloven.

Thomas Danielsen (V), der er medlem af Miljø- og Fødevareudvalget, spurgte i midten af november miljøminister Lea Wermelin (S) om, hvorvidt hun havde en aftale med de berørte kommuner om nedgravningen.

Og det havde hun, forsikrede Lea Wermelin. Hun har siden i to samråd omtalt telefonisk kontakt med kommunerne. I det ene samråd nævnte hun politiet.

- Hvis det ikke er sket, er det naturligvis dybt beklageligt, sagde hun dog ifølge Jyllands-Posten.

Både Thomas Danielsen og DF's miljøordfører, René Christensen, mener på baggrund af chefpolitiinspektørens udtalelser, at ministeren har talt usandt i Folketingssalen.

Den udmelding vil miljøminister Lea Wermelin ikke kommentere over for Jyllands-Posten. Hun gentager, at det er dybt beklageligt, hvis ikke der har været telefonisk kontakt fra politiet.

Miljøstyrelsen beklager i en mail til avisen, hvis den "har bidraget til misforståelse" om sagen. Den havde kun oplysninger om, at politiet havde underrettet, oplyser den.

/ritzau/