Minister i Rusland for at kritisere krænkelser af dansk luftrum

Fredag mødes udenrigsminister Jeppe Kofod (S) med Ruslands udenrigsminister Lavrov i Moskva.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mødes fredag med Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov i Moskva. Her skal de blandt andet diskutere sikkerheden i Østersøen og Arktis.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi har flere alvorlige sager, hvor danske interesser er på spil, og hvor det er vigtigt, at jeg tager dem op direkte med Lavrov. Det gælder især den uacceptable krænkelse af dansk luftrum ved Bornholm i august.

- En klar afspejling af, hvordan den øgede russiske militarisering i Østersøen og Arktis desværre er med til at skabe usikkerhed og uforudsigelighed. Det kræver et aktivt dansk diplomati og en klar dansk stemme, skriver Jeppe Kofod i meddelelsen.

Der har i den seneste tid været flere konfliktflader med Rusland. Ikke bare den ovennævnte overflyvning men også forgiftningen af den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, Ruslands involvering i Hviderusland og kommende flådeøvelser i Arktis.

Og torsdag kom det frem, at en ukendt person havde snydt Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget til at tro, at vedkommende var den hviderussiske oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaja.

På den møde kunne vedkommende lytte med i op til 40 minutter på det stærkt fortrolige møde i nævnet.

- Spørgsmålet er naturligvis, om det var en russisk tv/radiostation, der drev en grov spøg med os, eller om det var den russiske efterretningstjeneste, skrev Venstres Michael Aastrup Jensen på Instagram torsdag.

Jeppe Kofod skriver da også i pressemeddelelsen, at Danmark og Rusland står et stykke fra hinanden.

- Politisk er der på mange emner fra både Ukraine, Syrien og international lov og ret desværre rigtigt langt mellem os. Men Rusland og Danmark er naboer. Og naboer skal kunne tale sammen – også om de svære emner, skriver Jeppe Kofod.

/ritzau/