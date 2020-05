Huda Ali Ahmad-sagen får udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til at varsle ændringer af hjemrejseordningen. Men det bliver vanskeligt at tilbageholde de 100.000 kroner, som Huda Ali Ahmads formodede drabsmand står til at få udbetalt, lød det fra ministeren på samråd