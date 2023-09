Minister indgår aftale med Sverige om ekstra lange lastbiler

Danmark og Sverige har fredag indgået en aftale om, at ekstra lange lastbiler - dobbelttrailere - kan krydse grænsen mellem Danmark og Sverige.

Det skriver transportminister Thomas Danielsen (V) på det sociale medie X.

Aftalen er kommet i stand til et ministermøde i Barcelona, hvor både Thomas Danielsen og hans svenske kollega, Andreas Carlson, har deltaget.

Det sker blot tre dage, efter at Transportministeriet meldte ud, at regeringen vil lave en femårig forsøgsordning, hvor de op til 34 meter lange lastbiler kan køre mellem Aarhus og Høje-Taastrup.

Lovforslaget vil blive fremsat i næste måned.

Med en svensk aftale i hus vil strækningen kunne udvides til Malmø. På den måde kan de meget lange lastbiler køre hele vejen fra Aarhus gennem Sverige til Finland, siger Thomas Danielsen.

Det skyldes, at det allerede er lovligt i Sverige og Finland at køre med dobbelttrailere.

- Jeg kan godt forstå, at det virker lidt pudsigt, at den her aftale kommer nu, når det faktisk ikke er lovligt at køre med to trailere efter en lastbil i Danmark endnu.

- Men jeg har jo til sinds at fremsætte et lovforslag, som vil gøre det muligt. Det bliver godt for både klima, miljø og trængslen på vejene, siger ministeren.

Spørgsmål: Havde det ikke været mere sikkert at vente med at lave en aftale indtil lovgrundlaget var på plads i Danmark?

- Jo, det er klart. Men nu er det forberedt, og jeg har en klar forventning om, at det bliver til noget. Dels fordi vi er en flertalsregering, men også fordi det er en god idé, som jeg er helt sikker på, at flere partier vil bakke op omkring.

Hos Dansk Erhverv tør man også godt tage glæderne på forskud i forventning om, at flertalregeringen får gennemført forsøgsordningen.

- Brug af dobbelttrailere i vejgodstransporten er et redskab i værktøjskassen, der er godt for både CO2-reduktion og erhvervslivets effektivitet og konkurrenceevne, da man kan køre med et større læs på én trækker.

- Klimaet kender ikke til grænser, og det dansk-svenske samarbejde på området hilser vi høj grad velkomment, siger Jesper Kronborg, der er branchedirektør i Dansk Erhverv Transport.

Med Sverige på plads har Thomas Danielsen nu blikket rettet mod Tyskland. Han forventer dog, at den aftale kan blive sværere at få på plads.

- Man er meget bekymret for vægten i Tyskland. Man har ikke en så stærk infrastruktur som i de nordiske lande. Men fra dansk side vil jeg selvfølgelig altid forsøge at arbejde for grænseoverskridende trafik, siger han.

