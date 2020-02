Minister indkalder saudisk ambassadør om spionagesag

Både den saudiske og den iranske ambassadør er blevet indkaldt til møde i sag om mulig spionage på dansk jord.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har indkaldt den saudiarabiske ambassadør til en samtale, efter at tre iranere mandag er blevet sigtet for at have spioneret i Danmark på vegne af Saudi-Arabien.

Også den iranske ambassadør er indkaldt til møde.

Det fortæller ministeren mandag, efter at der har været afholdt et ekstraordinært møde i Udenrigspolitisk Nævn.

/ritzau/