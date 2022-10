Minister kalder Løkkes pensionspolitik for skadelig og ulige

Lars Løkke Rasmussens ønske om at starte en diskussion om fremtidens pensionssystem møder opbakning hos Socialdemokratiet.

Men beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er også allerede klar til at lægge Moderaternes pensionspolitik i graven.

- Jeg tager gerne den debat. Det er den debat, vi har lige nu. Jeg er uenig med Lars Løkke, og jeg tror også, at et stort flertal af danskerne er uenige med Lars Løkke.

- Derfor hilser jeg den debat velkommen, for jeg synes også, det er på tide her seks dage inden, Moderaterne skal møde vælgerne første gang, at vælgerne bliver klar over, hvad det er for et politisk projekt, Lars Løkke har skabt, siger beskæftigelsesministeren.

Siden januar har Moderaternes politiske program været tilgængeligt. Her lyder det, at partiet mener, at pension i fremtiden ikke skal være en social ydelse, men ens egen opsparing.

Det skriver Altinget og flere medier torsdag aften.

Et argument for modellen i Moderaternes program er, at "størrelsen af den enkeltes pension hverken bør afhænge af den demografiske udvikling eller af skiftende politiske prioriteringer, men af, hvor meget borgeren har lagt til side til alderdommen".

Til Altinget kalder Lars Andersen, direktør for Arbejderbevægelsen Erhvervsråd, forslaget for "en de facto afskaffelse af folkepensionen". Modsat mener Cepos' cheføkonom, Mads Lundby Hansen, at det er en god idé, for "alle bør spare op til deres egen pension".

Løkke selv siger, at ønsket om en omlægning af pension handler om, hvordan samfundet skal "hænge sammen, når vi kommer 20, 30, 40, 50 år ud i fremtiden".

Han understreger videre til Altinget, at opsparingssystemet skal indfases over årtier og "handler ikke om folketingsvalget på tirsdag eller om nogen, der er i nærheden af at være pensionister i dag".

Peter Hummelgaard mener, at et opsparingsbaseret pensionssystem intet har at gøre med midten af dansk politik, hvor Lars Løkke og Moderaterne placerer sig.

- Det er efterhånden længere ude til højre end Liberal Alliance. Det ryster mig faktisk.

Han mener, at forslaget vil gøre "meget, meget stor skade på Danmark".

Det vil øge uligheden markant - både i arbejdslivet og pensionisttilværelsen, lyder det fra ministeren.

- Lars Løkke forsøger at begrunde det, der lyder til at være en ideologisk idé om, hvordan systemet skal indrettes, som vil indebære meget større ulighed i vores samfund, med, at der skulle være holdbarhedsproblemer.

- Men vi har ikke holdbarhedsproblemer i dansk økonomi. Vi har håndteret, at der kommer flere ældre, siger Hummelgaard.

Han siger, at pensionssystemet i dag med folkepension og arbejdsmarkedspension er "et af de bedste og mest velfungerende pensionssystemer i verden".

- Der er ingen som helst grund til at man skal til at ødelægge et system, som er rigtig, rigtig godt for stort set alle danskere.

I en skriftlig kommentar lyder det fra politisk ordfører Sophie Løhde (V), at Venstre "står selvfølgelig bag folkepensionen".

Hun kalder den en "afgørende søjle i det danske pensionssystem".

