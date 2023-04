Minister kan se rimelighed i strafrabat ved tilståelse i nogle tilfælde

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er åben over for en overvejelse fra Rørdam-udvalget om, at mistænkte i straffesager skal have lavere straf, hvis de tilstår forbrydelsen.

- Når en tiltalt tilstår, kan jeg i nogle tilfælde godt se for mig, at det med rimelighed kunne udløse lidt rabat på straffen eller give nogle andre fordele, siger Peter Hummelgaard til Berlingske.

Med andre fordele henviser ministeren ifølge avisen til, at Rørdam-udvalget eksempelvis nævner afskrevne sagsomkostninger som en mulighed, hvis man tilstår. Det kan også være større mulighed for at afsone med fodlænke.

Rørdam-udvalget har torsdag fremlagt sine første forslag til, hvordan sagsbehandlingstider ved domstolene kan nedbringes.

De forslag skal Folketinget bruge, når en ny flerårsaftale om domstolenes økonomi skal forhandles på plads.

Udvalget har tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen og blev nedsat i september 2022.

Jyllands-Posten beskrev tidligere torsdag udvalgets overvejelser vedrørende et forslag om strafrabat ved tilståelse.

Hvis en mistænkt tilstår, kræver det ingen domsmænd eller nævninger. Der er behov for færre retsdage, og der føres færre eller ingen vidner.

Dermed kan domstolene spare både tid og penge, hvis en mistænkt tilstår og ikke skal for retten i en dyr straffesag.

De samlede udgifter for en domsmandssag udgjorde i perioden 2019-2021 cirka 18.000 kroner, men det var cirka 4000 for tilståelsessager.

Udvalget bemærker blandt andet i sin første afrapportering, at det er "i tråd med den praksis for strafudmåling, som allerede forekommer", hvis det lovfæstes, at en tilståelse er en formidlende omstændighed.

Men videre understreger udvalget, at "det er afgørende, at lovgivningen ikke medvirker til, at tiltalte tilstår forhold, som den pågældende ikke er skyldig i. Så den egentlig gerningsmand går fri.

- Samlet set er det udvalgets vurdering, at det beror på en politisk afvejning, om de overvejede incitamenter skal indføres. Det er udvalgets opfattelse, at incitamenterne ikke har en karakter, som risikerer at medvirke til, at tiltalte tilstår forhold, som den pågældende ikke er skyldig i, lyder det i afrapporteringen.

Til Berlingske kan Peter Hummelgaard ikke svare på, hvad en tilståelse præcis skal give af strafrabat. Han henviser til de kommende forhandlinger.

Både De Radikale og De Konservative er til Berlingske afvisende over for idéen.

