Minister: Kattegatbro for både tog og biler undersøges nu

I foråret ville transportminister kun se på en broforbindelse over farvandet. Nu åbner han for at se på biler.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil nu alligevel have en nærmere undersøgelse af en kombineret bil- og togbro over Kattegat.

I foråret afviste han ellers en sådan løsning med henvisning til, at det bliver for dyrt for statskassen.

- I lyset af den store interesse for en fast kattegatforbindelse har jeg bedt Vejdirektoratet om at udvide den igangværende analyse med opdaterede beregninger af en kombineret vej- og baneforbindelse, skriver ministeren i en mail til Politiken.

I foråret nedsatte ministeren en arbejdsgruppe, som kun skulle belyse mulighederne for en ren bilbro. Men ministeren har nu bedt Vejdirektoratet om at udvide regnearbejdet til også at omfatte en kombineret bro for begge transportformer.

På den baggrund skal det efterfølgende besluttes, om der skal sættes en egentlig forundersøgelse i gang, og om den i givet fald skal omfatte både vej- og jernbane.

Udmeldingen kommer, efter at pensionskasser har meldt sig interesseret i at finansiere byggeriet af en bro med både veje og jernbaneskinner, når staten tilsyneladende ikke ville.

