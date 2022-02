Minister kendte til undersøgelse om udledning for hybridbiler

I flere måneder har skatteminister Morten Bødskov (S) været bekendt med resultaterne i en dansk undersøgelse, som viser, at pluginhybridbiler ikke er grønne.

Bødskov (S) blev således i november orienteret om en undersøgelse fra Vejdirektoratet, der ud fra danske biler viste, at pluginhybridbiler i realiteten ikke lever op til lovens krav om at udlede under 50 gram CO2 per kilometer.

Det skriver Information på baggrund af en aktindsigt og et svar fra Skatteministeriet.

Ministeren har flere gange fastholdt, at bilerne er "grønne biler", og at de derfor er berettigede til en skatterabat på 108.700 kroner per bil, skriver avisen.

Han har ikke oplyst offentligheden om undersøgelsen, på trods af at han og ministeriet kendte til den. I stedet har han henvist til, at der manglede danske tal for "opladningsmønstre".

Jeppe Juul, der er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, siger til Information, at "Skatteministeriet har dækket over de faktiske tal".

- Og når de faktiske tal så endelig kommer frem, ender man så med at være ligeglad med dem, siger han og henviser til, at afgiftsrabatten stadig gælder.

Med bilaftalen fra december 2020 fik pluginhybridbilerne en særlig afgiftsrabat. Herefter er salget eksploderet. Allerede ved årsskiftet var der solgt flere af disse end forventet i hele perioden frem mod 2030, skriver avisen.

I 2021 har staten ifølge avisen givet knap 4,2 milliarder kroner i skatterabat på at booste salget af bilerne.

Det er resultatet, hvis den gennemsnitlige afgiftsrabat ganges med antallet af nysolgte pluginhybridbiler i 2021.

Af den grund har SF og Enhedslisten længe krævet aftalen genåbnet. De Radikale har åbnet for en genforhandling, hvis ikke salget aftaget i årets første kvartal.

Information har spurgt Skatteministeriet, hvorfor ministeren har henvist til manglende danske tal på området, når han allerede på det tidspunkt var bekendt med undersøgelsen fra Vejdirektoratet.

I en skriftlig kommentar til avisen siger Bødskov, at "undersøgelser om grønne biler har vist forskellige resultater".

- Det er på den baggrund, at Skatteministeriet har besluttet at lave en ny og meget stor undersøgelse, så vi kan få et solidt grundlag for debatten om plug-in-bilernes bidrag til den grønne omstilling.

Derudover ser han frem til at "drøfte emnet inden længe med partierne bag den politiske aftale" og til det samråd, han er indkaldt til i næste uge.

/ritzau/