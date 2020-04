Minister kigger på muligt Ikea-indgreb efter omdiskuteret åbning

Regeringen "vil følge op på", at Ikea imod anbefalingerne har valgt at åbne sine butikker trods corona.

Regeringen er klar til at kigge på, hvordan man kan håndtere åbningen af Ikea, som den er imod.

Det siger erhvervsminister Simon Kollerup (S), efter at Ikea åbnede sine varehuse mandag efter flere ugers lukning grundet coronaudbruddet.

Ikea må gerne åbne ifølge loven, men det er imod regeringens anbefalinger. Tidligere varslede fire zoologiske haver en åbning, der blev trukket tilbage efter kritik fra regeringen.

- Vi har igennem hele denne her krise kunne samarbejde regeringen og erhvervslivet imellem, hvor henstillinger og anbefalinger er blevet fulgt.

- De zoologiske haver fulgte anbefalingen, selv om de synes, det var træls. Og jeg havde egentlig regnet med, at Ikea havde fulgt samme linje, siger Simon Kollerup og fortsætter:

- Vi finder jo ikke lige på anbefalinger. Det baserer sig på sundhedsfaglige anbefalinger for, hvordan vi bedst, kontrolleret genåbner Danmark.

- Hvis ikke man vil følge anbefalinger, men skal have påbud eller andre ting, så må vi tage stilling til det i regeringen. Vi har noteret os, at Ikea ikke har fulgt anbefalingen, og det kommer vi selvfølgeligt til at følge op på, siger ministeren.

/ritzau/