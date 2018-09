Minister: Klima gavnes af dyre CO2-kvoter

Sol og vind styrkes, når fossilt brændsel som kul fordyres, siger energiminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Vedvarende energi som sol og vind vinder frem, fordi det er blevet langt dyrere at handle fossilt brændsel efter en reform af EU's system, som sælger CO2-kvoter.

Det siger klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt.

- På blot et år er kvoteprisen firedoblet. Det er et resultat af, at EUs energiministre sidste år vedtog at reformere EU's kvotesystem. Vi tog nogle kvoter ud, så prisen er blevet meget højere, siger Lars Chr. Lilleholt.

- Der er kommet en meget højere pris på den sorte energi. Det er blevet langt dyrere at forurene.

I februar 2018 trådte EU's nye CO2-kvoter i kraft. Reformen blev forhandlet på plads sidste år efter mange år med store overskud af kvoter. Derfor var det i årevis været meget billigt at udlede CO2.

Reformen tager hurtigere overskydende kvoter af markedet, så de flyttes til en reserve. Desuden sløjfes mange af disse kvoter permanent.

Det kan betyde, at milliarder af kvoter aldrig igen kommer på markedet. Derfor stiger prisen på CO2-kvoterne.

Spørgsmål: Skal vi gøre mere?

- Det er en kæmpemæssig gevinst for den grønne omstilling. Sol, vind og vedvarende energi bliver langt, langt billigere og mere konkurrencedygtigt overfor kul, siger Lars Chr. Lilleholt.

Spørgsmål: Men oppositionen kalder jer en kulsort regering?

- Det billede må jeg fuldstændig afvise. Vi har en meget grøn regering. Danmark stillede sig i spidsen, da vi forhandlede dette i EU. Vi var fortaler for at annullere kvoter for at få en højere kvotepris siger Lars Chr. Lilleholt.

Han venter, at der fremover fjernes endnu flere CO2-kvoter for at styrke den grønne energi. Det skal sikre, at der findes et marked for grøn omstilling fra fossile brændsler til sol og vind, siger energi- og klimaministeren. /

ritzau/