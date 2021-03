Minister: Klimamøde kan skubbe verdens største udledere fremad

Mette Frederiksen (S) er inviteret til at tale ved et klimatopmøde i april, hvor 40 af verdens ledere er med.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er blandt 40 ledere fra hele verden, der er inviteret til et virtuel klimatopmøde i april, som USA's nye præsident, Joe Biden, står i spidsen for.

Den danske statsminister skal fortælle om om Danmarks erfaringer med blandt andet havvindmøller, fjernvarme og energieffektivitet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Mette Frederiksen (S) om den danske invitation, men klimaminister Dan Jørgensen (S) ser mødet som en god mulighed for at vise erfaringer med danske klimaløsninger.

- Det er en stor chance for et lille land som Danmark, der står for 0,1 procent af verdens samlede udledning af drivhusgasser og får mulighed for at påvirke dem, der forurener meget mere.

- Det er en god mulighed for at gøre en forskel og vise vores erfaringer med havvind, energieffektivitet og en kommende energiø i Nordsøen. Det er løsninger, vi skal have andre lande til at bruge. Det vil være godt for klimaet og danske arbejdspladser, siger Dan Jørgensen.

Danmark er et af seks EU-lande, der har fået en invitation. Det samme har Italien, Frankrig, Polen, Tyskland og Spanien. Norges statsminister, Erna Solberg, er også inviteret.

Desuden er EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU-præsident Charles Michel inviteret.

Ledere fra samtlige 17 økonomier, der udgør Major Economies Forum on Energy and Climate Change (MEF), er inviteret. De er tilsammen ansvarlige for omkring 80 procent af verdens udledning af CO2.

Det drejer sig om Australien, Brasilien, Canada, EU, Frankrig, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kina, Mexico, Rusland, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland og USA.

USA ventes inden topmødet i april at offentliggøre et klimamål for 2030. Dan Jørgensen vil ikke komme med et bud på, hvad et ambitiøst mål vil være set med danske briller.

Han lægger dog ikke skjul på, at der fra dansk side er tilfredshed med skiftet på præsidentposten.

- Der er sket et stort skift i amerikansk klimapolitik. Trump var nogle gange decideret imod klimaindsatser og benægtede menneskeskabte klimaforandringer.

- Nu har vi en ny præsident, der har klima som et fokusområde og tager international lederskab på det. Det giver en optimisme, som måske har været lidt fraværende på klimaområdet, siger Dan Jørgensen.

Det virtuelle klimatopmøde finder sted 22. og 23. april og vil blive livestreamet, så alle interesserede kan følge med.

/ritzau/