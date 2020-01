Minister lover lov mod udnyttelse af udenlandske kokke

Det skal være slut for firmaer at hyre folk igen via beløbsordning, hvis de er taget i snyd, mener minister.

Kinesiske kokke og andre personer, som kommer til Danmark for at arbejde via den såkaldte beløbsordning, kan fremover få større sikkerhed.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger således, at der skal stemmes ny lovgivning igennem til at bekæmpe, at virksomheder udnytter ordningen ad flere omgange.

Det skriver Fagbladet 3F.

Ministeren vil gøre det muligt at blokere for, at firmaer, der tidligere er taget i snyd, kan få lov at hyre folk via ordningen endnu en gang.

- Det ser ud til, at der er virksomheder, der spekulerer i at udnytte disse ordninger ved bare at få nye kokke til landet, hvis de bliver taget i at snyde med dem, de har. Det er selvfølgelig slet ikke holdbart, siger Mattias Tesfaye til 3F.

- Det kræver at loven bliver ændret, og det skal vi have på plads hurtigst muligt. Det skal vedtages i Folketinget i år, siger han.

Reaktionen fra ministeren kommer, efter at Fagbladet 3F og DR Nyheder på baggrund af en række aktindsigter har kunnet berette, at en række restauranter er blevet idømt bøder for at underbetale deres kokke, som var hyret via beløbsordningen.

Selv om de havde fået en bødestraf, kunne de fortsat få myndighedernes godkendelse til at ansætte andre via ordningen.

Ingen af de pågældende restaurantejere har ønsket at udtale sig om sagen til Fagbladet 3F.

Når udlændinge uden for EU ønsker at arbejde i Danmark, kræver det en tilladelse via ordningen. Den stiller krav om, at der gives en forholdsvis høj månedsløn, mens vedkommende arbejder og opholder sig i Danmark.

Det skal sikre, at Danmark kun tager imod højtkvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU. Der er et krav om, at de ansatte får mindst 436.000 kroner om året, svarende til 36.333 kroner om måneden.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) står for at udstede og kontrollere, at tilladelser til at arbejde i Danmark er korrekte, og at loven overholdes.

Den har ikke ønsket at stille op til interview med nogen af medierne, men har sendt et skriftligt svar.

- I de tilfælde, hvor styrelsen har kendskab til bøder, eller hvis styrelsen selv har mistanke i forhold til en bestemt arbejdsgiver, har styrelsen skærpet opmærksomhed i både sagsbehandling og kontrolarbejde, skriver kontorchef Frederik Gammeltoft.

Mattias Tesfaye oplyser ikke, hvornår på året emnet ventes at komme på dagsordenen.

/ritzau/