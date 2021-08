Minister: Lovindgreb løser ikke ligelønskonflikt

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger på et samråd torsdag aften, at regeringens kommende lovindgreb til at stoppe den igangværende sygeplejerskestrejke ikke løser problemet omkring ligeløn eller ej.

- Indgrebet alene har til formål at afslutte en konflikt. Det er vigtigt at skille tingene ad.

- Vi er helt klar over, at vi med lovindgrebet ikke løser den ligelønskonflikt, som der helt åbenlyst findes på arbejdsmarkedet, og som vi skal arbejde videre med at få løst, siger Hummelgaard.

Dermed henviser han til blandt andet til den lønsstrukturkomité, som regeringen vil nedsætte for at kigge på ligeløn.

Det er Enhedslisten, der har indkaldt ministeren i samråd. Det sker, efter at regeringen onsdag meldte ud, at den vil afslutte sygeplejerskernes strejke med et lovindgreb.

Torsdag blev hasteloven førstebehandlet. Det står allerede fast, at der fredag er et politisk flertal bag indgrebet. Derefter vil indgrebet træde i kraft lørdag.

Efter at sygeplejerskerne stemte nej til overenskomsten på det offentlige område, gik sygeplejerskerne på den ene side og Kommunernes Landsforening samt Danske Regioner på den anden side i Forligsinstitutionen.

Her endte møderne med et mæglingsforslag, og det er den, som regeringen nu vil ophøje til lov. Skitsen indeholder blandt andet en lønstrukturskomité.

Enhedslisten kritiserer, at komitéen ikke rummer en finansieringsramme. Hummelgaard er ikke enig.

- At komitéen ikke har en finansieringsramme, mener jeg, er naturligt, for komitéen skal netop klarlægge lønstrukturerne og konsekvenserne af selv samme lønstrukturer, siger han.

Enhedslisten og et andet af regeringens støttepartier SF har begge meddelt, at de ikke stemmer for lovindgrebet. Det samme har Dansk Folkeparti i blå blok.

Ifølge Enhedslisten bør regeringen afsætte fem milliarder kroner årligt til at løse problemerne med ulige løn mellem og kvinder.

SF har foreslået at sætte to milliarder kroner af årligt til en ny ligelønslov. I regeringens oplæg følger ingen nye penge med til sygeplejerskerne.

/ritzau/