Minister medgiver at droppede måltal ikke frigør meget personale

Venstrefløjen er i oprør over, at opgørelserne over antallet af pædagoger og medhjælpere for hver enkelt vuggestue og børnehave er sløjfet.

Ifølge kommunerne vil det frigøre personale til at tage sig af børnene, når der ikke skal bruges tid på registrering. Men det afviser flere partier, og børneminister Mattias Tesfaye (S) medgiver, at det ikke har store økonomiske konsekvenser.

- Det tror jeg sådan set, er rigtigt. Men det her er en ud af 56 regler, vi taler om. Det er mange bække små, som tilsammen skal sikre, at vi får flyttet ressourcer væk fra forvaltningerne og ud til borgerne, siger han på et samråd.

Med det henviser han til, at regeringen og kommunerne har fundet frem til 56 regler, som skal skrottes for at fjerne overflødigt bureaukrati.

Det er en af regeringens helt store dagsordener at mindske bureaukrati, hvilket mange tidligere regeringer har forsøgt uden held.

SF, Enhedslisten og Alternativet mener, at forældrene bruger tallene, når de skal finde den rette institution for deres barn. Derfor er de skuffede over, at regeringen dropper at opgøre tallene, hvilket var del af en tidligere aftale.

- Det er meget smart, hvis man ikke vil have ægte minimumsnormeringer derude at gøre det svært for os, der gerne vil kæmpe for det og følge med i, hvor langt vi er fra mål, siger Anne Hegelund.

Ministeren fremhæver, at regeringen tager hårdt fat i forhold til afbureaukratisering, og at langt de fleste institutioner lever op til lovkravet.

- Det er noget med, hvor mange informationer vi beder alle landets tusindvis af dagtilbud om at validere, fordi forholdsvis få dagtilbud ligger uden for det spænd, som er ret tæt på lovkravet.

- Der er en proportionalitet i det, som bør indgå i diskussionen, siger Tesfaye.

/ritzau/