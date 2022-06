Minister melder om 29 krænkelsessager i folkekirken på ti år

Mandag mødes landets biskopper for at drøfte opgørelse over seksuelle krænkelser i folkekirken.

Mellem 2011 og 2021 var der i alt 29 registrerede sager om seksuelle krænkelser i folkekirken.

Det viser tal, som Kirkeministeriet har modtaget fra landets stifter, skriver Kristeligt Dagblad.

22 af sagerne omhandlede seksuelle krænkelser begået af præster. Syv af sagerne omhandlede krænkelser begået af kirkefunktionærer.

Seks af de 29 sager blev afsluttet med en disciplinær sanktion som for eksempel en advarsel eller en fyring.

14 af sagerne blev afsluttet med en tjenestelig samtale eller en aftale om frivillig fratrædelse.

I fem af sagerne blev der ikke truffet afgørelse, eller også var anklagerne blevet afvist som grundløse.

De sidste fire sager er endnu ikke afsluttet.

Tallene dækker kun over sager om krænkelser, som stifterne har modtaget og registreret i deres system, skriver Kristeligt Dagblad.

På mandag skal landets biskopper til møde i Kirkeministeriet, hvor opgørelsen over seksuelle krænkelser i folkekirken er på dagsordenen.

I den senere tid har der kørt en sag om krænkelser i Vor Frue Kirke i København.

Her er det kommet frem, at en ansat i Vor Frue Kirke - også kendt som Københavns domkirke - har beholdt sit job til trods for anklager om flere års overgreb mod et barn.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er gået ind i sagen, som hun vil have undersøgt. Også biskoppens håndtering af sagen skal undersøges af Kirkeministeriet.

I sidste uge skrev landets ti biskopper og godt 1700 menighedsråd under på en fælleserklæring om at få krænkelsessager frem i lyset.

- Krænkende og grænseoverskridende handlinger og seksuel chikane er uacceptabelt, og den åbne samtale er nødvendig for, at vi kan få fat om problemerne, lød de indledende ord.

/ritzau/