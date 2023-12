Minister: Mere barsel til mænd er største ligestillingsskridt i nyere tid

Stadig flere mænd gør brug af den øremærkede barsel, hvilket glæder ligestillingsminister Marie Bjerre (V), som kalder det et stort skridt for ligestillingen.

Efter et år med de nye regler om øremærket barsel er antallet af fædre på barsel på landsplan steget med 40 procent. Det glæder ministeren.

- Jeg er meget glad for at høre, at mænd nu tager mere barsel. Øremærket barsel til mænd er det største ligestillingsskridt, vi kommer til at se i nyere tid, fordi det betyder, at vi faktisk får en kulturændring, siger hun.

I samme periode er antallet af mødre på barsel faldet med 12 procent. Det viser nye tal fra Jobindsats. Det er fra juli 2022 til juli 2023, at antallet af fædre på barsel er øget.

Hun mener, at det "var et meget vigtigt skridt, vi tog for ligestillingen dengang".

Det var dog EU-systemet, som vedtog, at medlemslandene skulle indføre øremærket barsel til begge forældre.

Venstre var delt i spørgsmålet og gik efter en minimumsimplementering.

- Den øremærkede orlov kom fra et EU-direktiv, men jeg tror sådan set, vi ville have indført det alligevel.

- Fra Venstres side var vi i hvert fald ikke i tvivl om, at det her det var det rigtige skridt for ligestillingen, fordi man får lige meget øremærket barsel, siger Marie Bjerre.

Venstre stemte nej til øremærket barsel, da det blev forhandlet i EU-regi.

Dengang var den nuværende formand Troels Lund Poulsen (V) beskæftigelsesminister og sad med sagen for Danmark. Han frygtede, at det samlet ville føre til mindre orlov.

- Hvordan man fordeler forældreorloven, er ikke noget, som EU skal bestemme. Det er familierne selv bedst til at afgøre. Derfor er det meget beklageligt, at EU vedtager øremærket orlov til mænd, skrev han til Ritzau i en kommentar.

/ritzau/