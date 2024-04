Minister mindes folkemord i Rwanda: Verden har rykket sig siden

Det giver håb for fremtiden, at verdenssamfundet har erkendt, at man svigtede Rwanda, da 800.000 mennesker blev dræbt i et folkemord.

For med den erkendelse kan man forhåbentligt undgå, at noget lignende nogensinde sker igen.

Det siger udviklingsminister Dan Jørgensen (S).

Han er søndag til stede ved en ceremoni i Rwandas hovedstad, Kigali, hvor man mindes folkemordet, der fandt sted for 30 år siden.

- Det er en meget stærk oplevelse at være her sammen med statsledere ministre fra hele verden og markere den her helt forfærdelige begivenhed.

- Vi har hørt vidnesbyrd fra overlevende, som oplevede, hvordan deres kære blev slagtet på bestialsk vis, og hvordan de har skullet komme videre fra det. Det er selvfølgelig dybt rørende, siger Dan Jørgensen.

Det var i 1994, at flere hundrede tusinder - primært tutsier - blev dræbt, mens det internationale samfund i vid udstrækning vendte det blinde øje til.

I dag er der enighed om i verdenssamfundet, at man svigtede Rwanda, og at noget lignende aldrig må ske igen, siger udviklingsministeren.

Han mener dog ikke, at man kan være sikker på, at historien ikke en dag gentager sig.

Der vil altid være forskelligrettede interesser på spil i krige og konflikter, siger han.

- Men jeg vil sige, at den her enighed om, at det var et svigt, giver et håb om, at man vil handle mere resolut og gribe direkte ind, hvis sådan en situation skulle opstå igen, siger Dan Jørgensen.

/ritzau/