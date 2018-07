Minister misser Danmarks VM-kamp mod Kroatien efter aflyst fly

Et aflyst fly betyder, at kulturminister Mette Bock går glip af at se fodboldlandsholdet i Rusland søndag.

Kulturminister Mette Bock (LA) går glip af at se det danske fodboldlandshold spille mod Kroatien under VM i Rusland.

Mette Bock skulle være ankommet til Rusland søndag for at se kampen, men hendes fly er aflyst, skriver hun på Twitter.

- NEEJ - for hulen da! Heller ikke denne kamp kommer jeg til. Fly aflyst! På vej retur mod Jylland. Må satse på, at vi går videre i dag, lyder det.

Tidligere søndag skrev kulturministeren, der også er sportens minister, ellers "så er vi på vej" på Twitter.

Hun tweetede et billede fra checkin i lufthavnen, hvor hun skulle flyve til Nisjnij Novgorod.

/ritzau/