Minister modtog forslag på møde med vognmænd men står fast på afgift

Utilfredse vognmænd, erhvervsorganisationer og to ministre har tirsdag aften holdt møde efter mandagens demonstrationer rettet mod en kommende kilometerafgift.

Ifølge skatteminister Jeppe Bruus (S) var det et "godt og konstruktivt møde".

- Vi bliver nok ikke enige om selve vejafgiften.

- Men alt det, der handler om at lave en sammenhængende plan for omstilling af grøn vejtransport, er vi enige om, at vi skal. Det bliver også efterlyst (fra branchen, red.), siger Jeppe Bruus efter mødet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han modtog konkrete forslag fra branchen på mødet til, hvordan omstillingen af den tunge vejtransport skal ske.

Der blev blandt andet talt om hurtigere udrulning af ladeinfrastrukturer for grønne lastbiler.

De bliver nemlig ikke ramt af den kommende kilometerafgift, som et politisk flertal vil indføre i 2025.

Afgiften indebærer, at lastbiler, der kører på benzin eller diesel, i gennemsnit skal betale 1,30 kroner per kilometer.

En afgift, som en samlet branche er imod.

Modstanden førte mandag til, at vognmænd flere steder i landet genererede trafikken med blokader ved trafikknudepunkter og ved at køre langsomt.

Jeppe Bruus vil fortsat ikke tage stilling til demonstrationerne. Han konstaterer blot, at han er "glad for at leve i et åbent demokrati".

Artiklen fortsætter under annoncen

Transportbranchen har blandt andet foreslået Jeppe Bruus og regeringen, at kilometerafgiften udskydes til 2030.

- Det tager lang tid at udskifte til grønne lastbiler og sætte ladestandere op, siger Karsten Lauritzen, branchedirektør for Dansk Industri Transport, i en skriftlig kommentar efter mødet.

- Derfor foreslår en samlet transportbranche, at man udskyder kilometerafgiften til 2030, hvor ellastbilerne er blevet billigere, og der er kommet flere ladestandere, så branchen får tid til at foretage omstillingen, inden man bliver ramt af en meget dyr vejskat.

Dansk Erhvervs branchedirektør for transport, Jesper Kronborg, påpeger i en skriftlig kommentar, at der er "andre og bedre alternativer til at sænke branchens klimabelastning end en skat på transport, der har begrænset CO2-effekt".

- Det står dog klart, at regeringen er fast besluttet på at indføre vejafgiften. Men jeg håber, at de tager kritikken af lovforslaget og de præsenterede forslag til sig, så de kan indgå i det videre arbejde og dermed skabe reel grøn omstilling, siger Jesper Kronborg.

/ritzau/