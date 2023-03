Minister møder minkavlere med nedslående besked om erstatning

Regeringen når ikke at præsentere en model for udbetaling af erstatninger til minkavlerne i årets første kvartal, trods et skriftligt og mundtligt løfte om, at det vil ske i "begyndelsen af 2023".

Det budskab giver fødevareminister Jacob Jensen (V) på en generalforsamling for minkavlere i Herning fredag.

- Jeg er også frustreret over, at det er gået så langsomt, som det er, lige siden at det blev en sag for efterhånden et par år siden. Det er også derfor, vi har skrevet det ind i vores regeringsgrundlag, siger han.

I regeringsgrundlaget skriver Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne: "Regeringen vil i starten af 2023 præsentere en model, der giver minkavlerne deres erstatninger og acontoudbetalinger hurtigere".

Regeringen er ikke parat. Det er ifølge ministeren juridisk kompliceret.

- Jeg har haft det som en af mine topprioriteter, siden jeg startede i embedet, og det er også derfor, jeg ser meget frem til, at vi meget snart kan præsentere en model, så vi kan komme videre og dermed få sat det værdige punktum, siger Jacob Jensen.

Der var ikke lovhjemmel, da statsminister Mette Frederiksen (S) 4. november 2020 på et tv-pressemøde sagde, at alle mink skulle aflives på grund af fare for coronamutationer i pelsdyrene.

Omkring 150.000 mink blev aflivet ulovligt uden for risikozonerne, inden Fødevarestyrelsen i et brev skrev, at det ikke var et påbud, men en opfordring.

Efter pressemødet blev alle danske mink, millioner af dyr, aflivet hen over vinteren, efter at Folketinget havde givet lovhjemmel. Siden har Folketinget drøftet erstatning til de avlere, der mistede deres erhverv og indtjening.

Spørgsmål: Hvad er det konkret, der gør, at I ikke er nået i mål med en erstatningsmodel?

- Det er meget kompliceret. Der er mange individuelle forhold, der gør sig gældende. Det er mange ting, der skal tale sammen.

- Så det gør, at vi selvfølgelig skal have en model, som er ordentlig, og som også gør, at vi kommer videre, og vi kommer hurtigt videre. Det er det, der skal gøres. Og vi skal gøre det ordentligt, siger Jacob Jensen.

Spørgsmål: Kan du godkende din egen indsats?

- Det handler overhovedet ikke om min indsats. Det handler om, at vi fra regeringens side får leveret på det, som vi har lovet, og som minkavlerne med god grund kan forvente, siger Jacob Jensen.

På mødet med minkavlerne vil ministeren fortælle om retningen for den model, der vil blive præsenteret "meget snart".

Blandt andet arbejder regeringen med en løsning, hvor man ikke tager så store individuelle hensyn, og på den måde kan udbetale erstatningerne lidt hurtigere end ellers.

- Men jeg kan ikke gå ned i alle detaljerne, fordi det ikke er blevet endeligt godkendt, og vi er ikke helt færdige med de sidste ting endnu, siger Jacob Jensen.

Ifølge ministeren betyder "meget snart" ikke "et halvt år".

- Nej det må være før. Men mere konkret kan jeg ikke blive. Det bliver meget snart. Vi er som sagt ved at lægge sidste hånd på tingene, så vi kan komme ud over rampen med det her, siger han.

