Minister: Ny grænsekontrol vil gøre det lettere for pendlere

Der vil stadig være stikprøvekontrol mod grænsen til Tyskland. Men trykket vil være betydeligt mindre, hvilket vil gøre livet en anelse lettere for grænsependlerne.

Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) om regeringens planer for at omlægge kontrollen mod Tyskland, mens den ophæves mod Sverige.

- Den ændrede kontrolform vil lette livet for pendlerne samtidig med, at vi også vil opføre ny asfalt og udvider kontrolområdet ved grænsen ved Frøslev, siger han.

Regeringen har fredag meddelt EU-Kommissionen, at grænsekontrollen mod Tyskland fra 12. maj bliver omlagt. Samtidig ophæves kontrollen helt mod Sverige.

Af hensyn til EU-reglerne sker det et halvt år ad gangen.

Det bliver i en ny form, hvor der i højere grad fokuseres på at styrke indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet i grænseområderne frem for indrejsekontrol.

- Vi omlægger det på den måde, at vi flytter nogle politiårsværk til kriminalitetsbekæmpende indsatser i grænsebaglandet og nogle politiårsværk til udlændingekontrol, siger Hummelgaard.

Det er cirka 85 årsværk, der frigøres, fortæller ministeren. De 20 afsættes til udlændingekontrol og de resterende 65 årsværk til opgaver i grænsebaglandet.

Danmark indførte den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland i 2016. Den er løbende blevet forlænget med et halvt år.

EU-Kommissionen har været kritisk over for flere europæiske landes grænsekontroller, som blev indført, da en millionstrøm af flygtninge- og migranter krydsede grænserne i 2015.

Juridiske eksperter har flere gange kritiseret skiftende regeringer for, at grænsekontrollen er ulovlig. Senest har Dagbladet Information skrevet om det.

Der er flere grunde til, at grænsekontrollen nu fortsætter mod Tyskland, men lempes en smule.

Hvert halve år skal regeringen begrunde en fortsat grænsekontrol over for EU-Kommissionen. Men det skyldes ikke pres fra kommissionen.

- Vores omlægning er udelukkende et hensyn til de politimæssige opgaver, der er. Når vi genindfører grænsekontrollen, er det med ophæng i vores egen juridiske vurdering af, at der er grundlag for det.

- Vi står over for en ny trussel, som er den aktuelle migrantkrise i Europa, den forhøjede terrortrussel mod Danmark og trussel om fremmed staters spionage i Danmark, hvor der er aktivitet omkring grænsen, siger Hummelgaard.

Bandekriminaliteten har i årevis hærget i Malmø, men alligevel fjernes grænsekontrollen mod Sverige.

- Vi har ikke en trusselvurdering på samme måde mod Sverige. De politiårsværk, der bruges mod Sverige, er bedre brugt i hovedstadsområdet, hvor knivstikkerier og organiseret kriminalitet eskalerer, siger justitsminister Peter Hummelgaard.

