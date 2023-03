Minister: Økonomiske konsekvenser af uddannelsesreform kendes ikke

Det er ikke muligt at beregne, hvad det betyder for bruttonationalproduktet (bnp) og samfundsøkonomien, at SVM-regeringen vil forkorte op mod halvdelen af kandidatuddannelserne med et år.

Det siger uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) tirsdag under et samråd i Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg.

- Jeg har også noteret mig, at der er udbredt enighed om, at det er svært at regne på reformens samlede langsigtede effekter. Og at det hænger sammen med, at det er en stor reform med mange tiltag, som man ikke har prøvet før i Danmark.

- Jeg er ikke tilhænger af, at vi kun kan lave større forandringer i samfundet, hvis vi på på forhånd kan regne os frem til på forhånd præcis, hvad det betyder ned i allermindste detalje.

- På den måde begrænser vi os til kun at lave justeringer, som vi kender. Eller som vi måske har lavet før. På den måde får vi potentielt ikke taget hånd om nogle af de store uløste samfundsproblemer, siger Christina Egelund.

Regeringen fremlagde i begyndelsen af marts uddannelsesudspillet "Forberedt på fremtiden I". Det indeholder blandt andet elementet med at forkorte op mod halvdelen af kandidatuddannelserne.

I reformudspillet fremgår det, at regeringen skønner, at den strukturelle beskæftigelse som følge af udspillet vil stige med cirka 5900 fuldtidsansatte i 2030.

Det er De Radikales uddannelses- og forskningsordfører, Katrine Robsøe, der har indkaldt til samrådet og har stillet spørgsmålene om blandt andet effekterne for samfundsøkonomien.

- Hvorfor? Det er et spørgsmål, som jeg bliver ved med at høre gentagne gange derude, siger hun om regeringens udspil til reformen generelt.

Christina Egelund holder fast i, at regeringen tror på kortere kandidatuddannelser, som også Reformkommissionen pegede på i en anbefaling sidste år, som en vej til at "gøre Danmark til et stærkere og rigere samfund".

- Både fordi vi skaber nye og mere fleksible universitetsveje med gode muligheder for at vende tilbage og bygge på. Og fordi vi foreslår at investere betydeligt i kvaliteten af uddannelserne, siger hun.

/ritzau/