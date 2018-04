Minister: Øl og shampoo med hamp er ikke narkotika

Sundhedsministeren vil sørge for, at producenter af hampeprodukter ikke får spændt ben af narkotikalovgivning.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil indføre en grænseværdi for det euforiserende stof THC i hampeprodukter.

Det skal hjælpe til, at producenter af hampeprodukter som øl, creme og shampoo med en lille del THC ikke bliver ramt af narkotikalovgivningen.

- Som det er lige nu, må cannabisbaserede produkter slet ikke indeholde spor af THC ifølge den danske narkotikalovgivning, og det gør det urimeligt besværligt – for ikke at sige umuligt – at producere og forhandle en lang række produkter, siger Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

Grænseværdien skal ligge på 0,2 procent THC.

Det kan sikre, at hampeprodukter med indhold af en lille del THC ikke falder ind under lovgivningen for narkotika.

I dag må erhvervsdrivende nemlig ikke producere og forhandle produkter med et målbart indhold af THC.

- Mange af disse produkter vil have spor af THC i sig, og det har hidtil ikke været et problem, fordi THC i så små mængder ikke har kunnet måles.

- Men målemetoderne er blevet meget bedre de senere år, og det har skabt behovet for en grænseværdi i narkotikalovgivningen, siger Ellen Trane Nørby.

Sundhedsministeren sender nu en ændring af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer i høring. Grænseværdien skal efter planen træde i kraft fra den 1. juli 2018.

/ritzau/