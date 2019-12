Minister og fagfolk fokuserer på sociale problemer bag prostitution

Der blev lagt vægt på sociale udfordringer som misbrug, da fagfolk onsdag mødtes med minister om prostitution.

Det var et positivt møde om prostitution, som social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) onsdag holdt med en række aktører på området.

Det siger Sofie Brandvarm fra Sexbranchen Danmark, som repræsenterer de prostituerede.

Mødet fokuserede især på bagvedliggende sociale udfordringer som hjemløshed og misbrug.

- Det var et positivt møde, men det handlede mest om hjemløshed og misbrug og ikke så meget om sexarbejde. Det var lidt spøjst, og det gjorde det mærkeligt, at jeg sad der, for jeg kom på vegne af sexarbejderne.

- Sexarbejde kan for nogle være en fornøjelse, men for dem med sociale problemer bliver det løsningen på udfordringer som hjemløshed og misbrug. Det var alle enige om, og det er sådan set fint, men jeg savner stadig, at vi taler om rettigheder og afkriminalisering, lyder det.

Ud over Sexbranchen Danmark deltog Kvinderådet, Danske Regioner og Gadejuristen.

Ifølge Sofie Brandvarm var flere enige om, at rådgivning skal i fokus.

- Mange ved mødet var enige i, at rådgivning vil være fornuftigt, uanset om man vil prøve sexarbejde, er i det eller vil forlade det, siger hun.

