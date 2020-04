Minister om boliglov: Andelsbolighaverne kan sove trygt

Boliglov, der er målrettet boligspekulanter som den amerikanske kapitalfond Blackstone, skaber fortsat debat.

Andelsbolighavere skal ikke frygte en ny boliglov, som er målrettet boligspekulanter.

Det siger boligminister Kaare Dybvad (S), efter at EjendomDanmark, der repræsenterer en stor del af de danske ejere og udlejere af boliger, igen har udtalt, at andelsboligers værdi rammes af lovforslaget.

- Jeg mener, at man som andelsbolighaver står i en gunstig situation lige som før.

- Langt de fleste andelsboliger bliver solgt, fordi priserne er lave, da man ønsker, at de skal være på en anden måde end ejerboliger. Jeg tror fortsat, at det vil være sådan, siger ministeren.

Lovforslaget blev førstebehandlet i Folketinget tirsdag, og selve loven er planlagt til at træde i kraft 1. juli 2020.

EjendomDanmark forudser et fald på mellem 15 og 20 procent i andelsboligernes værdi.

- Det, vi vil se i de kommende år, er desværre et prisfald på andelsboliger. Og coronakrisen gør det desværre ikke bedre. Så den enkelte andelshaver må desværre nok se frem til en ringere værdi, sagde EjendomDanmarks administrerende direktør, Jannick Nytoft, tirsdag.

Dybvad forholder sig til, at Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) har konkluderet, at den politiske aftale, som regeringen i januar lavede med SF, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti, er god for andelsboligsektoren.

- Vi har hele tiden lyttet til uafhængige eksperter fra Boligøkonomisk Videncenter og fra Bolius, som ikke har investeret interesse i det, og deres konklusion er, at vi ikke rammer andelsboligerne.

- De vil ikke skulle betale for, at vi får sat en stopper for udenlandske, kortsigtede spekulanter, som presser huslejen op, siger Dybvad.

Ifølge ABF har 80 procent af foreningens adspurgte medlemmer siden december fået en højere vurdering af deres andelsbolig end tidligere.

Aftalepartierne ønsker at indføre en karensperiode på fem år, før en ny ejer af en udlejningsejendom kan hæve huslejen.

Andelsboligværdien fastsættes på to måder. Enten ud fra den offentlige vurdering, som typisk er lavere, eller ud fra en valuarvurdering. Den er typisk højere.

Det er andelsboligerne med den høje valuarvurdering, der bliver berørt af lovændringen.

Det fremgår af lovforslaget, at andelsboligejendomme skal vurderes, som om de var udlejningsejendomme, når man laver en valuarvurdering. Dermed kan nedgangen i den type boligers værdi smitte af på andelsboligerne.

/ritzau/