Minister om Christiania-aftale: Det skal sikre billigere boliger

Frem mod 2031 skal opførelsen af 15.000 kvadratmeter almene boliger på Christiania i København være med til at sikre, at almindelige mennesker får råd til at bo i hovedstaden.

Det siger bolig- og indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen (S), efter at christianitterne har sagt ja til et udspil fra regeringen natten til mandag.

- Resultatet er en kæmpe sejr i kampen om at sikre billigere boliger til almindelige mennesker i København, lyder det.

Med ja'et til udspillet får christianitterne blandt andet lov til at købe den del af volden og de boliger, som de i dag lejer af staten, for 67 millioner kroner.

Derfor kan de potentielt se frem til en besparelse på 6,5 millioner kroner i lejeudgifter om året.

- Det har været christianitternes ønske i længere tid, fastslår han.

Spørgsmål: Christianitterne føler ikke nødvendigvis, at de har haft et reelt valg, fordi konsekvenser ved et "nej" har været så store. Hvad tænker du om det?

- Vi har forhandlet i månedsvis. Vi har haft et godt og konstruktivt forhandlingsforløb. Vi har også lyttet til deres ønsker, ligesom de har lyttet til vores. Så derfor er det en balanceret aftale, siger ministeren.

- Men i et hvert forhandlingsforløb kommer der et tidspunkt, hvor man skal sige ja eller nej, og der er vi så kommet til nu.

Boligerne kommer til at blive opført efter de samme regler som i resten af landet. Men inden for de regler er der god mulighed for, at christianitterne får lov til at indgå i planlægningen af byggeriet, lyder det videre.

-De (christianitterne, red.) kan indgå i dialog med kommunen eller boligselskabet om, hvordan man eksempelvis opfører boligerne bæredygtigt, siger Christian Rabjerg Madsen.

- Men de kan også indgå i en dialog om, hvordan byggeriet kommer til at passe sammen med resten af Christiania.

Det var et "ret stort flertal" af dem, som var tilstede på mødet, der stemte ja til udspillet. Det sagde talsperson for Christiania Hulda Mader kort efter afstemningen.

Nu skal parterne så følge op på den aftale, der er blevet indgået. Herefter går man i gang med lokalplanlægningen.

/ritzau/