Støjberg om forbud mod donationer: Mørke kræfter skal ikke ødelægge demokratiet

Regeringen og Dansk Folkeparti vil lave en liste over regimer, foreninger og enkeltpersoner, som får forbud mod donationer til trossamfund. Loven kan omgås, men er et skridt på vejen, siger integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V)

Inger Støjberg, udlændingeminister fra Venstre, hvorfor kommer I med dette udspil nu?

Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre mørke kræfter i at undergrave vores demokrati og vores frihedsorienterede samfund. Derfor vil vi så godt som overhovedet muligt sikre, at der ikke bliver givet penge til de trossamfund, hvor der er problemer.

Det skal kunne dokumenteres, at afsenderen har eksempelvis antidemokratiske holdninger. Men kan man ikke meget nemt omgå reglerne ved for eksempel at oprette et datterselskab i et andet land og sende penge den vej igennem?

Det er fuldstændig rigtigt, at det er et stort arbejde, og der er jo desværre sandsynligvis også nogle, som vil kunne omgå reglerne, hvis de virkelig vil det. Men sådan er det jo med alt. Og sådan er det jo ofte med folk, der begår kriminelle handlinger. Det her er i hvert fald efter min mening et rigtig godt skridt på vejen. Også fordi det er et klart signal om, at vi ikke vil lade os undergrave og ødelægge af formørkede kræfter.

Er du sikker på, at der er et problem, som retfærdiggør, at man skal lave noget, der umiddelbart kan virke bureaukratisk vanskeligt?

Ja, det mener jeg, der er. Netop fordi vi – og det er ikke kun i Danmark – kan se, at vestlige frihedsorienterede samfund er under pres. Derfor bliver man nødt til at værne sig så godt som overhovedet muligt imod det.

Har I overvejet, om det kan få udenrigspolitiske eller diplomatiske konsekvenser at sætte eksempelvis et helt land på listen?

For mig er det vigtigste jo først og fremmest at passe godt på Danmark og sørge for, at ekstremistiske bevægelser ikke får lov at undergrave vores demokrati, blandt andet ved at finansiere trossamfund i Danmark. Det mener jeg må være det vigtigste af alt.