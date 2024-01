Minister om jordskred i Randers: Påbud er på vej til Nordic Waste

Der er "to klare påbud" på vej fra myndigheder til jordrensningsvirksomheden Nordic Waste i Randers.

- Et påbud om at være med til at rydde op og sikre miljøet. Og et andet om med kort frist at stille en markant, økonomisk garanti, der skal sikre, at der er midler til at betale for oprydningsarbejdet, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) til Ekstra Bladet.

Efterårets store regnmængder betød store jordskred på virksomhedens grund.

I begyndelsen af december udviklede det sig voldsomt. Siden er der blevet kæmpet for at forsøge at inddæmme det.

Det er en alvorlig sag, fordi forurenet jord fra virksomheden kan ende i Alling Å og potentielt skade vandmiljøet helt ud i Randers Fjord. Alling Å ligger cirka 22 kilometer nedstrøms fra skadestedet.

I midten af december forlod Nordic Waste selv opgaven med at få jordskreddet under kontrol. Siden har Randers Kommune stået med ansvaret.

Men det er Nordic Waste, der er "skadevolderen", og derfor skal det sikres, at "det ikke bliver skatteyderne, der skal betale", lyder det fra miljøministeren.

- Vi har et klart, lovfæstet princip i Danmark om, at forureneren betaler. Det står direkte i miljøskadeloven. Det er et klart og ufravigeligt princip, siger Magnus Heunicke til Ekstra Bladet.

