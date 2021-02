Minister om kritik: Tilgængelige test var offentligt kendt

Minister undrer sig over over, at kommuner ikke brugte ledig testkapacitet i december.

Langt over halvdelen af de tilgængelige hurtigtest blev ikke brugt af kommunerne i julemåneden december.

Det forstår justitsminister Nick Hækkerup (S) ikke. For der var meldinger fra private leverandører om, at der var tilgængelige test blandt de 100.000, der dagligt var til rådighed.

Det siger han onsdag under et samråd.

- Som tiden gik, kom der flere meldinger i samme retning. Det føler jeg mig på et tidspunkt nødt til at reagere på, for det er helt åbenlyst ikke holdbart, at der er så meget ledig kapacitet, som ikke udnyttes, siger han.

Myndighederne investerede i december i op til 100.000 daglige kviktests fra private leverandører for at slå coronasmitten ned.

Det sker, ved at kommunerne sender mobile testenheder ud på statens regning til børnehaver, vuggestuer, plejehjem og andre institutioner.

Men i alt blev blot 31 procent af den nyindkøbte kapacitet benyttet. Det viser Politikens opgørelse af myndighedernes tal.

I januar indkaldte justitsministeren derfor kommunerne til et møde og kom med en "kraftig opfordring" om at gøre brug af den ledige kapacitet.

Det er blevet udlagt af kommunerne som en kritik af dem. Men det afviser ministeren onsdag trods mødet og den "kraftige opfordring".

- Det synes jeg faktisk, ikke er en fair udlægning af, hvad der rent faktisk blev sagt, siger han.

Nogle kommuner fik det indtryk, at der var mangel på test, og flere kommuner fik faktisk afslag på yderligere test. Der var ellers tilgængelige test.

- Hvad den enkelte kommune har fået at vide og ikke fået at vide, det kan jeg selvfølgelig ikke redegøre nærmere for, siger ministeren på samrådet.

Flere kommuner afviste blankt kritikken dengang. Begge parter var dog enige om at løse problemet og tager sig af fejlkommunikationen senere.

- I en situation, hvor samfundet køber masser af hurtigtest og har mulighed for at stille dem til rådighed til nogle, der gerne vil hurtigtestes.

- Så er det da et spørgsmål om, at vi som ansvarlige myndigheder sikrer, at de to punkter bliver forbundet.

- Nogle gange tror jeg faktisk, folk undervurderer, hvor stort et arbejde det i praksis er at sikre, at 100.000 skal testes, siger Hækkerup.

/ritzau/