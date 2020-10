Minister om Muhammedtegninger: Lærerne vælger selv materiale

DF mener, at Muhammedtegningerne bør indgå i undervisningen, men lærerne må selv afgøre det, siger minister.

At gøre Muhammedtegningerne til en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen vil være et "nybrud" på traditionen om, at lærerne selv vælger, hvilket materiale de vil bruge i undervisningen.

Det siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Jeg synes, man skal træde meget varsomt, når man taler om en folkeskole, der har et par hundrede år på bagen, og at man så fra den ene dag til den anden gør op med det princip, at lærerne selv vælger undervisningsmateriale, siger hun.

Til gengæld ser Pia Kjærsgaard, udlændingeordfører hos Dansk Folkeparti, ifølge Jyllands-Posten helst, at det bliver obligatorisk at vise tegningerne i undervisningen.

I første omgang sender hun dog en opfordring til skolerne.

- Det er så væsentligt alt det, vi kæmper for i Danmark og Vesten. Det er ikke bare en historiefortælling. Det er også vores ytringsfrihed, siger hun til Jyllands-Posten.

Debatten er blusset op, efter at en skolelærer i Frankrig i sidste uge blev dræbt efter at have brugt tegninger af profeten Muhammed i sin undervisning om ytringsfrihed.

I tirsdags skrev Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, på Facebook, at "Venstre står helhjertet bag ytringsfriheden".

- Jeg har tillid til lærere og underviseres autonomi og frihed til selv at vurdere, hvad der er relevant i undervisningen. Det skal ingen mørkemænd blande sig i.

- Jeg fordømmer ethvert forsøg på at sætte religiøse regler over dansk lovgivning. Vi risikerer at komme ind på en glidebane, hvis vi lader ekstremister diktere, hvad man må og ikke må. Og den glidebane skal vi aldrig nærme os i det danske samfund, skrev han.

