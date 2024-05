Minister om nej til fængsel i Kosovo: Et lille bump på vejen

Det var blot et "lille bump på vejen", da der torsdag ikke kunne opnås det nødvendige flertal i Kosovos parlament for, at Danmark kan leje 300 fængselspladser i landet.

Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) til TV2 News.

- For mig at se og fra Danmarks synspunkt har vi en aftale med Kosovo. Det er den kosovoske regerings forpligtelse at få sikret det i det nationale parlament, siger han.

Justitsministeren hæfter sig desuden ved, at aftalen ikke som sådan er blevet stemt ned. Men der har ikke været det nødvendige flertal - to tredjedele af parlamentet skal stemme for aftalen, og der manglede få mandater.

Der er altså i hans øjne stadig gode muligheder for at få stemt den igennem. Ministeren vil nu - på en pæn måde - lægge pres på Kosovo, siger han til TV 2 News.

Efter at aftalen ikke blev stemt igennem torsdag, har det lydt fra Kosovo, at aftalen må genbesøges.

Måske skal der laves en anden variant af aftalen, har Kosovos vicejustitsminister, Blerim Sallahu, sagt.

Eugen Cakolli, der som program manager følger det kosovoske parlament hos Transparency International Kosovo, har fredag udtalt sig om sagen.

Aftalen er nu juridisk set "død", forklarer han.

- Det nylige nederlag for aftalen betyder en nulstilling. Aftalen kan ikke vende tilbage i parlamentet til genovervejelse i sit nuværende format og indhold, siger Eugen Cakolli i en skriftlig kommentar.

Det var daværende justitsminister Nick Hækkerup (S), der i april 2022 meddelte, at traktaten mellem Danmark og Kosovo om leje af de 300 fængselspladser var underskrevet og nu afventede godkendelse i Kosovos parlament.

Her var forventningen, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023.

Prisen for at leje fængslet er 1,5 milliarder kroner over ti år.

Ritzau har forsøgt at få et interview med Peter Hummelgaard siden torsdag uden held.

