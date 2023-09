Minister om nye kampfly: Dansk forsvar er fremtidssikret

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) kalder det en "historisk dag", efter at de første fire af Danmarks nye F-35-kampfly er ankommet på dansk jord, nærmere betegnet i Skrydstrup.

- Det giver en helt ny kapacitet til det danske flyvevåben. Det her gør, at dansk forsvar er fremtidssikret, siger han.

- Vi kan deltage i internationale missioner. Vi kan være en del af de koalitioner, som vi historisk også har været en del af, fordi vi har haft en kapacitet før, som vi stadig har lidt endnu, nemlig F-16, der har gjort, at vi har kunnet spille en rolle internationalt, siger Lund Poulsen.

I alt har Danmark indkøbt 27 af de topmoderne F-35-kampfly, som erstatter F-16-kampflyvene.

Planen er, at 6 af de 27 F-35-kampfly forbliver i USA til træningsbrug. De øvrige 21 skal leveres til Danmark de kommende år.

Ankomsten af F-35-flyene markerer en "ny epoke", siger forsvarsministeren.

- Det første F-16-fly landede i 1980. Her 43 år efter lander der så det første F-35-fly. Et fly, der skal holde i rigtig mange år, og som også allerede har fløjet i mange timer. Denne flytyper har fløjet i mange timer allerede i USA, så det er et fly, der virker, siger Troels Lund Poulsen.

Piloten "PLA" var en af de piloter, der havde taget den lange tur fra USA til Danmark i det ene af de fire F-35-kampfly. Han var den første til at lande i Skrydstrup.

- På en dag som i dag er det helt fantastisk. Det var en meget mindeværdig tur. Det hele er gået godt. Flyet har fungeret fint, og der har ikke været problemer undervejs. Alt er kørt planlagt, siger piloten.

Planen med de aldrende F-16-fly er, at de skal udfases. Danmark har dog besluttet at donere 19 F-16-fly til Ukraine, som er i krig mod Rusland. I øjeblikket er ukrainske piloter under træning i Skrydstrup, så de selv kan flyve F-16-kampflyene.

Det er meningen, at de nye kampfly skal leveres til Danmark frem mod 2027, hvor de sidste F-16-fly skal sendes på pension.

Forsvarschef Flemming Lentfer ser frem til opgaverne de kommende år.

- Jeg er tryg ved, at vi godt kan finde ud af den indfasning af F-35 og udfasning af F-16, som har fået det ekstra element, at vi også træner ukrainerne nu, og at regeringen og Folketinget har besluttet, at der skal doneres F-16-fly til Ukraine, siger han.

/ritzau/