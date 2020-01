Minister om regnefejl om klima: Ingen skjult dagsorden

Fødevareminister Mogens Jensen afviser, hans ministerium har haft intentioner om at tilbageholde oplysninger.

En regnefejl begået af Aarhus Universitet er skyld i, at fødevareminister Mogens Jensen (S) torsdag er i åbent samråd om de såkaldte lavbundsjorde, som kan belaste klimaet.

Ministeren var indkaldt af Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance.

De borgerlige partier mener, at Mogens Jensen har tilbageholdt sin viden om regnefejlen.

Men det afviser ministeren.

- Der har ikke været nogen skjult dagsorden med hensyn til det her. Vi har ikke haft intentioner om at tilbageholde oplysninger over for Folketinget.

- Vores intention har været, at vi fik oplyst det korrekte arealtal, men også konsekvenserne af dem, så det kunne bruges til det videre arbejde. Blandt andet til klimaindsatsen, siger Morgens Jensen.

Regnefejlen blev opdaget tilbage i august sidste år af Landbrugsstyrelsen. Mens lavbundsjorde belaster klimaet, når de bliver dyrket og drænet, så gavner de til gengæld klimaet, hvis de taget ud af drift, så de bliver våde og sået til med græs.

- Det er stadigvæk effektivt at udtage lavbundsjorde. Vi skal bare udtage de rigtige lavbundsjorde, siger Mogens Jensen.

Han erkender, at der er tale om "en stor regnefejl".

Indtil fejlen blev opdaget, gik Det Nationale Center for Miljø og Energi ud fra, at der var 108.000 hektar lavbundsjorde i Danmark.

Men det rigtige tal er 171.000 hektar, viste det sig. Og det har enorm betydning for landsbrugets udledning af klimagasser.

I et folketingssvar til De Radikales Zenia Stampe oplyste ministeren 16. december sidste år, at regnefejlen betyder, at udledningen fra landbruget stiger med 1,6 millioner ton drivhusgasser.

På samrådet siger Mogens Jensen dog, at de endelige konsekvenser ikke kendes endnu. Heller ikke økonomisk.

