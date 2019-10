Minister om seniorpension: Partier må vælge pose eller sæk

Aftalepartier vil gerne have seniorpension fra 1. januar, men det kan ikke nås uden kommuners hjælp.

Aftalepartierne bag en ny seniorpension for nedslidte kan ikke både få i pose og i sæk ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Lovforslaget bliver først fremsat i slutningen af januar, fordi der ikke er nogen myndighed, ud over kommunerne, der er klar til at tildele seniorpension.

- Der er ikke nogen anden myndighed ud over kommunerne til at tildele seniorpension 1. januar. Forligspartierne har sagt klokkeklart, at det ikke skal være kommunerne, ergo kan det ikke nå at træde i kraft 1. januar, siger han.

Det vækker skuffelse hos aftalepartierne i blå blok samt De Radikale, der gerne ville have indført ordningen fra 1. januar næste år.

Det eneste, de er enige om ud over datoen, er, at det ikke er kommunerne, der skal stå for at tildele seniorpension til nedslidte seniorer.

I stedet kunne ansvaret ligge hos Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES), der i dag står for at afgøre, om en skade eller en sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade. Men organisationen kan ikke nå at blive klar til januar.

Socialdemokratiet er ikke den del af aftalen.

- Vi har de bedste intentioner om, at den skal føres ud i livet, men der er et fagligt hensyn om, at den myndighed, der tildeler seniorpension, skal kunne gøre det på en faglig forsvarlig måde, siger han.

Næste skridt er op til forligspartierne, der indgik aftalen kort før valget 5. juni.

- Forligspartierne skal beslutte sig for, hvad der er vigtigst. Om det er, at det bliver fra 1. januar, eller om det bliver en helt anden myndighed, der tildeler seniorpension efter helt rigtige kriterier til borgerne, som fortjener en ordentlig behandling, siger ministeren.

Socialdemokratiet vil gerne indtræde i forliget, men forbeholder sig retten til at komme med sit eget forslag om en ret til tidligere tilbagetrækning.

Det ventes til foråret under hensyntagen til overenskomstforhandlingerne.

- Der er ingen modsætning mellem seniorpension og vores forslag om en ret til tidligere tilbagetrækning, siger Hummelgaard.

Der er sat gang i en lynanalyse om, hvilke andre muligheder der er for at tildele seniorpension, som ventes at kunne være klar i oktober, og så vil partierne blive indkaldt i samme måned.

/ritzau/