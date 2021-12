Minister om trawlfri zone: En hjælp til fiskerne

En kommende trawlfri zone i Bælthavet er ikke tænkt som en hån mod fiskeriet, men som en hjælp.

Det siger fiskeriminister Rasmus Prehn (S), efter at Danmarks Fiskeriforening har kritiseret delaftalen af næste års finanslov.

Her lægges der op til, at der næste år skal etableres en trawlfri zone i Lillebælt, Storebælt og Langelandsbælt.

- Biologernes miljøalarm for Østersøen og de her bælter bimler og bamler. Vi har en historisk lav kvote, fordi der mangler fisk.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Gør vi ikke det nødvendige nu, kan vi stå i en situation, der er meget værre for fiskeriet, siger Rasmus Prehn.

Fiskeriforeningens formand, Svend-Erik Andersen, kalder beslutningen for en skandale. Ifølge fiskeriministeren er Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri omvendt positivt indstillet over for det.

Danmarks Fiskeriforening kritiserer blandt andet, at organisationen ikke er blevet inddraget i processen. Men det kan de se frem til at blive, fortæller Rasmus Prehn.

- Det, der er aftalt i dag, er, at der skal laves en plan næste år, og der vil de selvfølgelig blive inddraget, som vi plejer.

- Så der er mulighed for at have en dialog om de her ting. Det er ikke tænkt som en hån, men som en hjælp til fiskerne, siger ministeren.

/ritzau/