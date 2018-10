Minister om uddannelsesloft: Mangler bevis for større frafald

Uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) mener, at uddannelsesloftet skaber unødig bekymring blandt studerende.

Frafaldet på de danske universiteter har været stigende de seneste år.

De studerende nævner uddannelsesloftet som en af årsagerne, men uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) er ikke klar til at ændre politik, før der er bevis for, at det rent faktisk er tilfældet.

- Hvis det viser sig, at der slet ikke er en økonomisk gevinst, fordi det fører til et markant højere frafald, så skal vi selvfølgelig se på det.

- De tidlige indikationer, vi allerede har, tyder dog ikke på, at det har en effekt, siger han.

Regeringen indførte i slutningen af 2016 sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en regel om, at man som udgangspunkt ikke kan tage en ny uddannelse på samme niveau, som den man har afsluttet.

Efterfølgende er den blevet lempet, så man kan tage en ny uddannelse efter seks år.

Ifølge regeringen er det omkring 1000 personer, som bliver ramt af reglen, hvilket skal sammenholdes med, at der bliver optaget omkring 65.000 på videregående uddannelser hvert år.

- Det frustrerer mig, at det fylder så meget i debatten, og at det virker til, at så mange studerende føler, at der ikke er nogen fleksibilitet.

- I dag er det muligt at skifte uddannelse efter to eller tre semestre, uden at der bliver stillet spørgsmål, siger Tommy Ahlers.

Frafaldet på universiteterne steg sidste år til 35 procent fra 29 procent i 2014.

Omkring otte ud af ti skifter til en anden uddannelse, og den andel har været nogenlunde konstant de seneste år.

Uddannelses- og Forskningsministeriet undersøgte i 2015-2016 årsagerne til frafald.

De studerende fremhæver, at de ikke kunne se sig selv i de job, uddannelserne fører til.

Derudover bliver indholdet på uddannelserne også nævnt, og flere peger på det sociale miljø og ensomhed.

- Det er et problem og en udgift for samfundet, at frafaldet stiger, men også et problem for den enkelte, for det kan føles som et nederlag, hvis man ikke vælger rigtigt, siger Tommy Ahlers.

Han mener, at frafaldet kan mindskes, hvis der bliver lavet et bedre optagelsessystem.

I september præsenterede han et nyt udspil på området. Fremover skal karakterer fylde mindre, og andre kompetencer kan indgå i vurderingen.

