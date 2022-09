Regerings indefrysningsordning vil give udfordringer for energiselskaber. Minister er sikker på, det kan ske.

Minister opfordrer skeptiske energiselskaber til at arbejde hurtigere

Energiselskaberne skal "få tingene til at ske hurtigere", så regeringens forslag om en indefrysningsordning hurtigt kan give borgere mulighed for at udskyde deres høje energiregninger.

Sådan lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Hans udtalelse kommer, efter at energiselskaber har mødt forslaget med skepsis i forhold til en hurtig implementering.

Ministeren ønsker fart på, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er vigtigt, at indefrysningsordningen kan komme til at virke hurtigst muligt for kunder, danske familier, små virksomheder og kultur- og foreningsliv.

- Derfor har vi alle sammen en opgave, uanset om man er energiselskab eller politiker, der skal forhandle den her aftale på plads, i at vi må skubbe lidt til vores almindelige arbejdsrytmer og få tingene til at ske hurtigere, end de gør normalvis.

Eksempelvis har selskabet OK udtrykt bekymring over forslaget. Administrerende direktør Michael Løve sagde onsdag til Børsen, at OK "ikke har systemet til det i dag".

- Det system vil vi først skulle bygge, og det vil altså blive meget svært for os at implementere på den korte bane, sagde Michael Løve til avisen.

Men Simon Kollerup er ikke bekymret for, om det kan lade sig gøre hurtigt.

- Det er jeg sikker på også vil lykkedes, hvis vi alle sammen gør det. Jeg har forståelse for, at der er nogle it-systemer, der skal tilpasses en indefrysningsordning. Men omvendt så bygger det oven på henstand, der er et værktøj, som energiselskaberne kender og bruger i dag, siger han.

Til TV 2 siger Michael Løve fra OK videre, at han efterspørger en aftale, der klæder elselskaberne på til at "tune" deres it-systemer.

Simon Kollerup vil tage OK's opfordring med ind til forhandlingslokalet, når forhandlingerne begynder i Finansministeriet torsdag aften.

Han ønsker ikke at lave en "meget avanceret og detaljeret model".

- Men forsøge at lave en simpel og implementerbar model. Det er grundlæggende det, regeringen har lagt op til.

Derfor skulle det være muligt at lave en aftale politisk inden længe, som selskaberne så skal bruge til at bygge it-systemerne op omkring, siger Simon Kollerup.

/ritzau/