Minister opgiver at overvåge borgeres elforbrug

Kampen mod snyd med sociale ydelser må ikke betyde, at alle borgere skal overvåges, lyder det.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) trækker et forslag om at overvåge borgernes elforbrug tilbage. Formålet med forslaget var at afsløre snyd med sociale ydelser.

- Men indsatsen mod snyd må ikke betyde, at vi begynder at overvåge alle landets borgere, og derfor kommer regeringen ikke til at gå videre med et forslag om at øge brugen af registersamkøringer i Udbetaling Danmark, oplyser ministeren.

- Det betyder, at oplysninger om elforbrug i private hjem ikke vil blive brugt til at afdække muligt snyd med sociale ydelser med mindre, at der er en helt konkret mistanke, sådan som reglerne allerede er i dag.

/ritzau/