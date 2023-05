Minister: Ordblinde voksne skal hjælpes bedre

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye mener, der skal gøres mere for voksne ordblinde.

Han kalder en anbefaling fra Reformkommissionen om netop det for "kreativt" og "interessant".

Anbefalingen fra Reformkommissionen lyder på, at alle forældre til elever, der testes ordblinde i folkeskolen, skal tilbydes screening og test for ordblindhed. Forskning har vist, at ordblindhed er arveligt.

Ministeren vil se nærmere på forslaget, og om det vil kunne realiseres i den virkelige verden, da han endnu ikke ved, om der er nogle tekniske eller juridiske udfordringer med at gennemføre det.

- Jeg giver Reformkommissionen ret i, at mange voksne har den udfordring, at de aldrig har fået hjælp med deres ordblindhed, siger ministeren.

Han mener, at det for mange handler om at få øjnene op for, at man ikke nødvendigvis skal sidde på skolebænken for at lære at læse og skrive, men at der findes en række tekniske hjælpemidler.

De seneste år har der fra politisk side været flere tiltag på området. Siden 2019 er der gennemført fire ordblindepakker.

Senest i efteråret blev et bredt flertal i Folketinget enige om Ordblindepakke IV.

Her var det primære fokus at hjælpe elever med ordblindhed gennem uddannelsessystemet og trygt ind i voksenlivet.

- Der har været initiativer rettet mod voksne ordblinde, men der har nok været større fokus på børnene. Det har jeg også selv været meget optaget af, siger Tesfaye.

- Jeg kan sige med stor sikkerhed, at jeg ønsker et øget fokus på voksne ordblinde.

- Det konkrete forslag fra Reformkommissionen, det er vi ved at se nærmere på.

Nota, Danmarks bibliotek for personer med læsevanskeligheder, estimerer, at cirka syv procent af den danske befolkning er ordblinde. Det svarer til godt 400.000 danskere.

I Ordblindeforeningen hilser de alle tiltag, der gavner ordblinde i beskæftigelse og uddannelse velkomne.

- Vi har gennemgået en stor udvikling på området. Det er blevet nemmere at hente hjælp, og hjælpemidler er blevet mere tilgængelige, siger Gry Kaalund Nicolaisen, der er forperson i Ordblindeforeningen.

- Det er stadig et tabu for rigtig mange mennesker, men det er blevet mere aftabuiseret, fordi man ikke er så synlig, som man var førhen, hvor man som ordblind virkelig skilte sig ud.

/ritzau/