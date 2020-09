Minister: Østeuropæiske arbejdere får ret til tidlig pension

EU-rettens regler gør det muligt for andre borgere inden for EU og EØS at få adgang til tidlig pension.

Det er ikke kun danske arbejdere, der kan nyde godt af regeringens nye forslag om tidlig pension.

EU-rettens regler åbner for, at også borgere fra andre lande inden for EU på kort tid kan optjene ret til regeringens nye pensionsydelse.

Det skriver Fagbladet 3F.

Det fremgår i et svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, skriver mediet.

EU og EØS-borgere, der er fyldt 61 år, kan allerede efter et års beskæftigelse eller bopæl i Danmark få adgang til en procentdel af den samlede ydelse, der ifølge regeringens forslag vil være 13.550 kroner om måneden.

EØS er et frihandelssamarbejde i Europa. Det tæller EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein.

Borgerne skal stadig overholde de øvrige betingelser om minimum 42-års anciennitet på arbejdsmarkedet, som også gælder de danske lønmodtagere.

Der stilles dog ikke krav til, hvorvidt denne anciennitet skal være optjent i borgerens hjemland eller i Danmark.

Størrelsen på EU-borgerens ydelse beregnes ud fra, hvor lang tid vedkommende har boet i Danmark. Og hvor mange år på arbejdsmarkedet, vedkommende har med sig.

Hos Dansk Folkeparti mener man ikke, at det er retfærdigt, at udenlandske arbejdere på den måde kan optjene retten til tidlig pension.

- Vi er store tilhængere af idéen om, at danske statsborgere med mange år på arbejdsmarkedet, og som har betalt deres skat med glæde, kan få lov til at trække sig tilbage tidligere og få en fin månedlig ydelse for det.

- Men vi kan ikke forstå, hvorfor borgere udefra relativt hurtigt skal kunne optjene retten til en pension, som er langt højere end den sats, som hjemlandet tilbyder, siger finansordfører René Christensen (DF) til Fagbladet 3F.

Ifølge John Klausen, som er professor på Aalborg Universitet og ekspert i sociale ydelser, er der imidlertid ikke megen tvivl om, at retten til tidlig pension også kommer til at gælde EU-statsborgere, der tager arbejde i Danmark.

I hvert fald hvis ordningen følger samme regler, som man kender fra andre pensionsydelser.

John Klausen ser dog ikke noget større problem i dét.

- Reelt vil det være så begrænset en ydelse, at det ikke bliver noget, som man kan forestille sig et misbrug af.

- Det er ikke ligesom med andre ydelser som eksempelvis SU, hvor man som udenlandsk arbejdstager med det samme får adgang til den fulde ydelse, siger han til Fagbladet 3F.

