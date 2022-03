Minister overvældet over flygtningestrøm til Polen

Udviklingsministeren er lørdag ved grænsen mellem Polen og Ukraine for at forstå flygtningesituationen bedre.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) er lørdag til stede ved grænsen mellem Polen og Ukraine for bedre at kunne forstå situationen med de mange mennesker, der flygter fra Ukraine.

Det har gjort et "uudsletteligt" indtryk på ham at se den store tilstrømning af flygtninge, der krydser grænsen for at søge tilflugt i Polen, fortæller han.

Ministeren forklarer, at han på forhånd var bevidst om, at mange flygter over grænsen. Alligevel overraskede det ham at se den store strøm af mennesker, der primært bestod af mødre med deres børn.

- Vi stod helt oppe ved grænseovergangen, og de kom ind kun med de ganske få ejendele, de havde, fortæller han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flemming Møller Mortensen siger, at han under sit besøg har været imponeret over den hjælp, de flygtende ukrainere bliver tilbudt.

- At man fra polsk side har organiseret sig sådan, at man øjeblikkeligt tager sig af flygtningene, det har jeg været meget imponeret over, siger han.

Ministeren har talt med flere nødhjælpsorganisationer ved grænsen. De fortæller, at op mod 100.000 flygtninge om dagen krydser grænsen.

Ifølge Ministeriet for Udviklingssamarbejde har Danmark på nuværende tidspunkt støttet med 280 millioner kroner til nødhjælpsarbejde i og omkring Ukraine.

Ministeren har tidligere givet udtryk for, at Danmark er parat til at bidrage yderligere. Den udmelding holder han fast i efter besøget i Polen.

- Det er den klare regeringsholdning, at der skal mere til. Derfor er det også et spørgsmål om her i øjeblikket at danne sig et billede af, hvad der er behov for.

Han peger på, at det skal ske en tæt koordinering mellem nødhjælpsorganisationer, Danmark og EU.

- Det bliver en meget stor politisk opgave, i tiden der kommer. Det vil jeg kaste mig helt målrettet ind i, siger han.

/ritzau/