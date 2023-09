Minister overvejer at bygge boliger på Pusher Street

De almene boliger, der skal opføres på Christiania, kan eventuelt bygges på Pusher Street.

Det siger Ældreminister Mette Kierkgaard (M).

- I det omfang at det bliver relevant og kan bidrage til helhedsplanens formål, så vil jeg være positivt stemt overfor, at man vil kunne opføre almenboligerne andre steder end de oprindeligt aftalte områder på Røde Sols Plads og Bådsmandsstræde, siger hun.

For eksempel på Pusher Street, som er en gade på cirka 100 meter, der er berygtet for sin hashhandel og for den vold, der har fulgt med i årenes løb.

Det er Ældreministeriet, Københavns Kommune, Justitsministeriet, Københavns Politi, christianitterne og andre aktører, der er ved at udvikle helhedsplanen for Christiania.

En del af helhedsplanen er at afhjælpe volden på Christiania.

Lørdag aften 26. august blev en 30-årig mand med relation til rocker- og bandemiljøet dræbt af skud på Christiania.

Fire andre blev såret. Episoden førte til, at christianitterne søndag aften på et fællesmøde blev enige om, at Pusher Street endegyldigt skal lukkes.

Christianitterne har opfordret politiet og politikerne til at hjælpe med at få lukket Pusher Street, i erkendelse af at beboerne ikke selv har magt eller ressourcer til at lukke gaden.

- Hvis Pusher Street skal lukkes, er der ikke kun brug for den politimæssige indsats. Hele området skal forandres. Vi ved, at byudvikling, byplanlægning og lokalmiljøer har en positiv effekt - også på kriminalitetsbekæmpelse, siger Mette Kierkgaard (M).

Hun understreger, at helhedsplanen indeholder mange elementer, og ét af dem er boliger.

Udmeldingen kommer, efter at Fonden Fristaden Christiania har indgået en samarbejdsaftale med det almennyttige boligselskab KAB om stiftelse af Christianias egen boligorganisation.

I august 2022 indgik beboerne på Christiania en aftale med staten om, at der skal bygges 15.000 kvadratmeter almene boliger på fristaden frem mod 2031.

Til gengæld fik de lov at købe den del af volden og de boliger, som de i dag lejer af staten, til en fordelagtig pris på 67 millioner kroner.

Christianitterne havde først besluttet at lave en aftale med en eksisterende boligorganisation om at oprette en afdeling. Det lykkedes dog ikke, og derfor besluttede Christiania på et fællesmøde 28. august at stifte sin egen almene boligorganisation.

