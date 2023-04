Minister overvejer gasfelt trods klimaløfte: Harmonerer super godt

Regeringen har været helt tavs i en sag om udbud af gas.

På den ene side har den socialdemokratiske regering medstiftet en international alliance, som går ud på, at det skal være slut med olie og gas.

På den anden side overvejer flertalsregeringen at give tilladelse til, at et norsk selskab kan eftersøge gasfeltet i Nordsøen. Ifølge klimaminister Lars Aagaard (M) er der ingen uoverensstemmelse i det.

- Det harmonerer super godt. Beyond Oil and Gas Alliance advokerer for en gradvis udfasning og ikke et abrupt stop her og nu.

- Kernemedlemmerne, herunder Danmark, har forpligtet sig til at afslutte nye udbudsrunder og fastsætte en endegyldig dato for olie og gasproduktion, siger Lars Aagaard i Folketingssalen.

Det er første gang, han kommenterer sagen, som han tidligere har afvist at lade sig interviewe om.

Han har henvist til global klimaminister Dan Jørgensen (S), som står bag alliancen mod gas og olie med Costa Rica. Den hedder Beyond Oil and Gas Alliance og blev stiftet på FN-klimamødet COP26 i Glasgow. Siden er flere medlemmer trådt til.

Dan Jørgensen har også tidligere afvist at stille op til interview.

Ifølge Det Internationale Energiagentur er der ikke plads til flere investeringer i nye olie- og gasprojekter.

Det ville gå ud over Paris-aftalens mål om at holde den globale temperaturstigning på 1,5 grader.

Men Lars Aagaard mener, at Danmark kan leve op til aftalen og mener, at sagen om gasudbuddet er et spørgsmål om forsyningssikkerhed.

- Udbuddet ændrer hverken på Danmarks klimamål eller på ambitionerne om at udfase naturgas fra det danske energiforbrug. Det gør kun en forskel i relation til, hvor gaslande i EU får deres gas fra.

- Regeringen og jeg vil - sat lidt på spidsen - foretrække, at gassen kommer fra Nordsøen frem for Putin, og det er det, udbudsrunden handler om, siger han.

Blandt kritikerne er grønne organisationer samt Enhedslisten og Alternativet, som kalder det klimahykleri.

