Minister overvejer krav om hjelm for kørsel på elløbehjul

Siden elløbehjulenes indtog på danske cykelstier har de medført stor debat. Nu overvejer minister hjelmkrav.

Hvis man fremover har lyst til at køre en tur på elløbehjul, kan det blive et krav, at man skal have hjelm på.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) overvejer nemlig, om hjelm skal gøres obligatorisk for kørsel med elløbehjul.

Det siger han i en pressemeddelelse udsendt af Transport- og Boligministeriet tidligt torsdag.

Udmeldingen kommer, efter at foreløbige tal i ministeriets evaluering peger på, at risikoen for ulykker er syv gange så høj på elløbehjul som på en cykel. Det svarer til ulykkesrisikoen ved at køre på knallert.

- Der er flere oplagte muligheder, vi kan se nærmere på. Vi kan for eksempel indføre et krav om, at brugeren af løbehjulet skal bære hjelm under kørslen, siger Engelbrecht i meddelelsen.

Derudover overvejer ministeren at indlede "en tættere dialog" med udlejere om at indføre forbud mod at køre på bestemte tidspunkter af døgnet.

Det skyldes, at man gerne vil forebygge kørsel i påvirket tilstand.

Siden januar 2019 har de såkaldte små motoriserede køretøjer, som inkluderer el-løbehjul og el-skateboards, været lovlige på cykelstierne.

Køretøjernes indtog på de danske cykelstier har medført heftig debat.

Rådet for Sikker Trafik anbefaler i forvejen at bruge hjelm. Flere læger har tidligere udtalt, at hjelm bør gøres obligatorisk.

Som en del af evalueringen er elløbehjulenes klimaaftryk også blevet vurderet.

Her når Færdselsstyrelsen frem til, at løbehjulene i forbindelse med langt de fleste ture har et negativt klimaaftryk.

I 60 procent af tilfældene udskifter løbehjulene nemlig blot en cykel- eller gåtur, hvilket giver et negativt klimaaftryk.

I 12 procent af tilfældene ville brugerne slet ikke have foretaget turen, hvis ikke der var et løbehjul. Det giver også et negativt klimaaftryk.

Dog erstatter løbehjul i 12 procent af turene biler eller taxier, hvilket giver et positivt klimaaftryk. Også i de 13 procent af turene, hvor de erstatter kollektiv trafik, er det godt for klimaet, skriver Færdselsstyrelsen.

Den løbende indsamling og distribution af udlejningsløbehjul bidrager i væsentlig grad til CO2-udledningen i forbindelse med kørslen.

